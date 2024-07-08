Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Dünya yıldızı, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor - Son Dakika
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Spor

Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Dünya yıldızı, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor

Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Dünya yıldızı, Beşiktaş\'a imza atmaya geliyor

Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma sağladı. 34 yaşındaki İtalyan santrafor, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek siyah-beyazlılarla 2 yıllık sözleşmeye imzalayacak.

08.07.2024 15:41
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Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü golcü Ciro Immobile'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA TAMAM, İSTANBUL'A GELİYOR

Övünç Özdem'in haberine göre, Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. 34 yaşındaki İtalyan yıldız, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş'a 2 yıllık imza atacak.

Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Dünya yıldızı, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Lazio formasıyla 30'u ilk 11 olmak üzere 43 maçta süre bulan Ciro Immobile, bu maçlarda 11 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli forvetin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Son Dakika Spor Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Dünya yıldızı, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hursit Yavas: Büyük transfer tebrikler ! 11 1 Yanıtla
  • ferhat eser: Beşiktaşımıza ve Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun 7 4 Yanıtla
  • Turkoğlu null: Huz Evinden Transfer yapıyoruz .... 2 7 Yanıtla
  • Burak balan: Başkan naptın idda da mı vurdun parayı nerden geliyor milyon milyon dolarlar 4 2 Yanıtla
  • Ibrahim Bogatur: Kala Kala bunamı kaldık. Tamam artık emekli Takım kurulmaya hazır. Talisca diyorum 3 2 Yanıtla
  • barış özcan: Yakışır, güzel transfer. 2 1 Yanıtla

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