Beşiktaş, Türkiye'de bir ilke imza attı - Son Dakika
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Beşiktaş, Türkiye'de bir ilke imza attı

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Beşiktaş, kulübün yeni uygulaması SuperApp'i tanıttı. Siyah-beyazlılar, lansmanı yapılan bu uygulama üzerinden maç bileti satışı yapacak olan Türkiye'deki ilk kulüp olacak. Ayrıca Karakartal Plus üyeleri maç biletlerini öncelikli olarak satın alabilecek.

20.11.2024 18:44
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün yeni uygulaması SuperApp'i resmen tanıttı. Lansmanı yapılan uygulamayla Türkiye'de bir ilk de gerçekleşmiş olacak.

TÜRKİYE BİR İLK: UYGULAMADAN BİLET SATILACAK

Arat yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulu olarak bir dijital şirket kurma kararı aldık. Bu konuda önemli adımlar attık. Bu şirket Teknokent'te kuruldu. Yapılan çalışmalarda süre biraz uzadı ama Beşiktaş'a vermiş olduğumuz sözü tutmanın rahatlığı içindeyiz. Beşiktaş ilklerin kulübü. Beşiktaş buna layık bir kulüp. Beşiktaş bunları yaparken günlük sportif sonuçların etkisi altında kalmadan yoluna devam etmesi lazımdı. Yeni yılda çok ciddi neticeler elde etmeliyiz. Beşiktaş öyle güçlü bir camia ki ihtiyaç olduğu anda Beşiktaşlı yanında olur. Beşiktaş burada ilk defa bilet satışını gerçekleştirecek. İlk defa dijital cüzdandan, kredi kartına kadar hizmetler verilecek" dedi.

"BU UYGULAMADA HERKES KAZANACAK"

Beşiktaş Başkanı ayrıca, "Bu uygulamada herkes kazanacak. Beşiktaş burada önemli bir işe imza atmıştır. Bunun devamı gelecek. Biz işletime start verdik. Bundan sonra yavaş yavaş yeni ortaklarla tanışacağız. Beşiktaş'ta görev yaparken bir şeyler bırakmak gerekiyor. Bizler miras sayılabilecek bir şeyler bırakmalıyız. Bunu bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette yanlışlarımız olmuştur. Burada aşırı yüklenmeden sıkıntı yaşayabiliriz ama ümit ediyorum ki Beşiktaşlılar yüklensin ve sıkıntı yaşansın. Yeter ki Beşiktaşlılar destek versin." ifadelerini kullandı.

BU GECE FAALİYETE GEÇECEK

Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Güven de uygulamayla ilgili detaylar verdi. Güven, "Önümüzdeki dönemde BJK SuperApp'e birçok yenilikler gelecek. Burayı geliştirmeye devam edeceğiz. Bu bir başlangıç. Canlı maç merkezi ile futbol ve basketbol maçlarında canlı bir şekilde kim atak yapıyor kim kime faul yaptı anında görebileceksiniz. Maç günleri taraftarlarımızla uygulama üzerinden iletişime geçeceğiz. BJK SuperApp'ı bir YouTube platformu gibi kullanacağız. Beşiktaş Dijital'ı buraya yerleştireceğiz. Yurt dışı seyahat sağlık sigortası, BJK SuperApp'e özel sadece 1 euro olacak." Bu gece itibarıyla tüm store'larda BJK SuperApp yayında olacak" şeklinde konuştu.

Beşiktaş, Türkiye\'de bir ilke imza attı

Hasan Arat, Teknoloji, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Türkiye'de bir ilke imza attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cocukluk askimsin:
    küçük takım haberleri yapmayın. UEFA şike listesinde bulunanları hiç yapmayın 71 5 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Bu ılıkcarsioglanları maça mı gidiyoki la tribün bomboş. Sarı lacivert severler sabredin seneye gerçek kocanız geliyor istanbulda tribüncülükte herzamanki gibi bağırtıcaz sizi 24 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BIZE NE 8TAŞ IN BILETLERINI BIZ MI ALACAĞIZ GIDIP CIRTTTT TIMI IZLEYECEGIZ 24 3 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Hayvanlar birikmeden tebrik edelim ülkemizin güzide kulübünü. Bravo Beşiktaş! 4 11 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    Arat ve kendini hoca zanneden malum sahsiyet Beşiktaş'tan uzaklaşınnnnnnnnnn 8 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ferhat Eser Gibi Gereksiz İmza Atmalar 7 1 Yanıtla
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