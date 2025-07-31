Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi\'ne veda etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına konuk oldu.

BEŞİKTAŞ VARLIK GÖSTEREMEDİ

Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadyumu'nda oynan müsabaka, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve toplam skoru 6-2'ye getiren Ukrayna ekibi bir üst tura yükselen taraf oldu. Beşiktaş'ın varlık gösteremediği müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kevin ve 45+2. dakikada da Elias kaydetti.

ROTA: KONFERANS LİGİ

Bu skorun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.

RAKİP BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın bu turdaki rakibi ise İrlanda temsilcisi St. Patricks olacak. Eşleşmede maçlar 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak.