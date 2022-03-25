Beşiktaş, Valerien İsmael'i KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Beşiktaş, Valerien İsmael'i KAP'a bildirdi

25.03.2022 15:27
Beşiktaş, Valerien İsmael'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Valerien İsmael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş, Valerien İsmael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş, Fransız Teknik Direktör Valerien İsmael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş kulübünün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." - İSTANBUL

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Kamuyu Aydınlatma Platformu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Valerien İsmael'i KAP'a bildirdi - Son Dakika


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