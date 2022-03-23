Yine transfer savaşı çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'in golcüsü için birbirine girdi - Son Dakika
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Yine transfer savaşı çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'in golcüsü için birbirine girdi

23.03.2022 09:45
Yine transfer savaşı çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'in golcüsü için birbirine girdi

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Umut Bozok için Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da devreye girdi. Yerli golcü arayan Sarı-Kırmızılılar, Umut için fiyat sordu.

Son iki sezondur transferde pek çok kez karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş, yine savaşa tutuştu. Beşiktaş, Cenk Tosun'un maliyeti sebebiyle rotasını Süper Lig'in golcülerinden Umut Bozok'a kırdı.

Beşiktaş ve Galatasaray birbirine girdi! Yine transfer savaşı çıktı

BEKLENEN RAKAMA BİTMEDİ

Siyah-Beyazlılar, Umut Bozok için Lorient'e 1,5 milyon euroluk teklifle gidecekti. Ancak Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonunu kullandığı ortaya çıktı. Kasımpaşa, Umut için 5 milyon euro istediğini bildirdi.

Beşiktaş ve Galatasaray birbirine girdi! Yine transfer savaşı çıktı

ASLAN DEVREYE GİRDİ

Sabah'ın haberine göre; yeni sezonda Halil Dervişoğlu ile devam etmeme kararı alan Galatasaray, Umut Bozok için Kasımpaşa'ya teklif yapma kararı aldı. Kasımpaşa'nın tıpkı Beşiktaş'a olduğu gibi Galatasaray'a açtığı kapı da aynı. Paşa, Bozok için 5 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceğini bildirdi.

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Ahmet Nur Çebi, Galatasaray, Umut Bozok, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yine transfer savaşı çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'in golcüsü için birbirine girdi - Son Dakika


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