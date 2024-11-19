Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Rayan Cherki'nin bonservisi dudak uçuklattı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Rayan Cherki'nin bonservisi dudak uçuklattı

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Ekonomik anlamda yaşadığı sorunlar sebebiyle küme düşme tehlikesi bulunan Lyon, Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Rayan Cherki'nin bonservis bedelini 30-35 milyon euro olarak belirledi. Cezayir asıllı Fransız yıldız ile Avrupa'dan birçok dev kulüp de ilgileniyor. Fransız ekibi, 21 yaşındaki 10 numaraya gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

19.11.2024 19:38  Güncelleme: 19:48
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Mali sorunlar nedeniyle küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve birçok yıldızını elden çıkarmaya hazırlanan Fransız ekibi Lyon, adı Avrupa'dan birçok kulübün yanı sıra Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan Rayan Cherki için kararını verdi.

BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve küme düşme tehlikesi bulunan Fransız devi, Rayan Cherki'nin bonservisini belirledi. Foot Mercato'da yer alan habere göre; 21 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız yıldıza gelen teklifleri değerlendirmeye alacak olan Lyon, Cherki'yi isteyen takımlardan 30-35 milyon euro talep edecek.

CHERKI'NIN SEZON PERFORMANSI

Rayan Cherki, bu sezon Lyon formasıyla 11 maçta çıktı. Genç 10 numara, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Cherki'nin Fransız ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş ve Galatasaray\'ın istediği Rayan Cherki\'nin bonservisi dudak uçuklattı

Galatasaray, Beşiktaş, Ekonomi, Cezayir, Futbol, Spor, Lyon, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Rayan Cherki'nin bonservisi dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cocukluk askimsin:
    Osimhen ve bu arkadaşı çekersek febem ve bejekem direk kapanır bizde kurtuluruz. f.eser oe 34 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Şimdiden dudak kalmadı 25 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hiç bir yerimiz ucaklamadı kardeşim 30 milyon euro dediğiniz nedir semih kılıçsoy 50 milyon euro gedson aynı rakam zaten burası BEŞİKTAŞ bizde ne Para biter nede transfer....!!!! 3 7 Yanıtla
  • İkram Tural:
    oe ferhat 5 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    cocukluk askimsinseninbenBaJIni ziplatitim oe 0 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Rayan Cherki'nin bonservisi dudak uçuklattı - Son Dakika
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