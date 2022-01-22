Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan karşılaşma, soğuk hava şartları nedeniyle bugüne ertelenmişti.

KAR BASTIRABİLİR

Maç saatinde hava sıcaklığı -5 seviyesinde olacak. Kar yağışının olması tahmin ediliyor. Stadın altında ısıtma sistemi olsa da kar yağışı zemini etkileyebilir. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük.

KENAN TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli'nin Alex Teixeira ve Kenan Karaman tercihi dikkat çekti. Karaveli, Oğuzhan'ın yerine Teixeira'yı tercih etmesinin sebebini maçtan sonra açıklayacağını söyledi. Savunma yönü güçlü olan Kenan Karaman'ı da kanatta oynattığını ifade etti.

İlk 11'ler:

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Hafez, Dicko

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Kenan, Batshuayi

CANLI ANLATIM

Dakika 15: Ghezzal'ın ara pası. Rıdvan'ın ortasında Ertaç topu kontrol etti.

Dakika 12: Beşiktaş oyunu tamamen Malatya yarı sahasına yıktı. Ertaç kalesinde devşeliyor.

Dakika 10: Ceza sahasına Pjanic'in atılan topta Rıdvan buluştu. Rıdvan penaltı noktasına çevirdi, Kenan vuramadı. Boşta kalan Teixeira zayıf vurdu. Ersin'in kucağında kaldı.

Dakika 6: Bu kez Malatya kontra yakaladı. Dicko'nun sağ çaprazdan şutunda Ersin kurtardı.

Dakika 5: Beşiktaş, Kenan Karaman'la net bir gol şansından faydalanamadı. Top kaleci Ertaç'ın kucağında kaldı.

Dakika 2: Beşiktaş'ta Sol çaprazdan topu alan Josef içeriye orta yapmak istedi ancak savunma topu kornere çeldi.

Dakika 1: Beşiktaş maçın hemen başında Malatya ceza sahasına kalabalık geldi. Top uzaklaştırıldı.