Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig devi Beşiktaş futbol A takımının 2025/2026 sezonunda giyeceği iç saha ve dış saha formaları görücüye çıktı.

YENİ SEZON FORMALARI TANITILDI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iç saha forması tanıtılarak, 'Gelenekler hiçbir zaman yok olmaz. Beşiktaş JK 2025-2026 iç saha forması 19:03'te satışta!' ifadeleri kullanıldı. Bu formalar, Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Dış saha formaları ise 'Siyahı asaletinden, beyazı tarihinden. Beşiktaş JK 2025-2026 dış saha forması 19:03'te satışta.' şeklinde tanıtıldı.

İşte Siyah-beyazlıların yeni sezon iç saha forması;

İşte Siyah-beyazlıların yeni sezon dış saha forması;