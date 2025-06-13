Süper Lig devi Beşiktaş futbol A takımının 2025/2026 sezonunda giyeceği iç saha ve dış saha formaları görücüye çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iç saha forması tanıtılarak, 'Gelenekler hiçbir zaman yok olmaz. Beşiktaş JK 2025-2026 iç saha forması 19:03'te satışta!' ifadeleri kullanıldı. Bu formalar, Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.
Dış saha formaları ise 'Siyahı asaletinden, beyazı tarihinden. Beşiktaş JK 2025-2026 dış saha forması 19:03'te satışta.' şeklinde tanıtıldı.
İşte Siyah-beyazlıların yeni sezon iç saha forması;
İşte Siyah-beyazlıların yeni sezon dış saha forması;
Son Dakika › Spor › Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı - Son Dakika
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