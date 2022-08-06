Beşiktaş sezonu Kayserispor karşılaşmasıyla açıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş sezonu Kayserispor karşılaşmasıyla açıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti

06.08.2022 20:42
Beşiktaş sezonu Kayserispor karşılaşmasıyla açıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti

Beşiktaş, yeni sezonun ilk karşılaşmasında Kayserispor'u ağırlıyor. Saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti.

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Valerien Ismael yönetiminde sezona iyi başlamak isteyen siyah-beyazlılar taraftarı önünde 3 puanı hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 53. RANDEVU

Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 52 maçta Beşiktaş 31, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 89 gol atarken, kalesinde 56 gol gördü. Rakibini geçen sezon İstanbul'da 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı takım, deplasmandaki karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı. İki takım 2021-2022'de Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde de karşı karşıya gelirken, Yukatel Kayserispor, İstanbul'daki karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükselmişti.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic

YORUMLAR
500
Kayserispor'da 5 eksik var Kayserispor'da 5 eksik var Beşiktaş ile Kayserispor 53. randevuda Beşiktaş ile Kayserispor 53. randevuda

Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş sezonu Kayserispor karşılaşmasıyla açıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti - Son Dakika


Son Dakika
20:42 Beşiktaş sezonu Kayserispor karşılaşmasıyla açıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti
20:35 MasterChef Dilara'nın sosyal medya paylaşımları takipçilerini mest etti
19:54 Burak Yılmaz yeni takımıyla çıktığı ilk maçta fileleri sarstı!
19:25 Sessizliğini koruyan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi sosyal medyadan paylaştı!
19:22 Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı 4-1 yendi
19:11 Düğünde oynadığı video ile gündem olan temizlik işçisine belediye başkanından hediye!
18:43 Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile berabere kaldı!
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Meral Akşener'in uyuşturucuyla ilgili sözlerine cevap: Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur
18:36 KPSS'nin iptal edilmesine yönelik Erdoğan'ın "Bunu seçime kadar satacaklardı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Zihni böyle çalışıyor
18:22 Dev piton, köpeğin etrafını sararak esir aldı! İşte dehşete düşüren o görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 20:54:27. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş sezonu Kayserispor karşılaşmasıyla açıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement