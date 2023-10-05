Beşiktaş yönetimi, Lugano maçının ardından olağanüstü toplandı

Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı!

Beşiktaş yönetimi, Lugano karşılaşmasının ardından stadyumda olağanüstü gündemle toplandı.

UEFA Konferans Ligi'nde sahasında ağırladığı Lugano'ya 2-0'dan 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim de olağanüstü toplantı yaptı.

Siyah-beyazlı yönetim, mücadelenin ardından stadyumla olağantü gündemle bir araya geldi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı öncesi, sırasında ve sonrasında yönetimi tepki göstermiş ve istifaya davet etmişti.