Beşiktaş yönetimi, Lugano maçının ardından olağanüstü toplandı - Son Dakika

Beşiktaş yönetimi, Lugano maçının ardından olağanüstü toplandı

Beşiktaş yönetimi, Lugano maçının ardından olağanüstü toplandı
Son Güncelleme: 05.10.2023 23:11

UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'ya 2-0'dan 3-2 mağlup olan Beşiktaş, maçın ardından olağanüstü toplantı düzenledi. Siyah-beyazlı yönetim, stadyumda gündemle bir araya gelerek durumu değerlendirdi. Lugano maçı öncesi, sırasında ve sonrasında taraftarların yönetimi eleştirmesi ve istifaya davet etmesi bu toplantının gündemini oluşturdu.

Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı!

Beşiktaş yönetimi, Lugano karşılaşmasının ardından stadyumda olağanüstü gündemle toplandı.

UEFA Konferans Ligi'nde sahasında ağırladığı Lugano'ya 2-0'dan 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim de olağanüstü toplantı yaptı.

Siyah-beyazlı yönetim, mücadelenin ardından stadyumla olağantü gündemle bir araya geldi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı öncesi, sırasında ve sonrasında yönetimi tepki göstermiş ve istifaya davet etmişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Beşiktaş yönetimi, Lugano maçının ardından olağanüstü toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş yönetimi, Lugano maçının ardından olağanüstü toplandı - Son Dakika
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