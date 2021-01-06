Beşiktaş yükselmeye devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte 34 puana yükselen siyah beyazlı ekip, bu haftayı da lider kapattı. Siyah beyazlılar, gol yemeden çok sayıda gol atarak yükselişini de sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin gibi geçtiğimiz sezonlarda beklentileri karşılayamayan isimlerin de performansı git gide artıyor.

OĞUZHAN'DAN SON 3 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup; Demir Grup Sivasspor Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında 4 gole doğrudan katkı verdi.Siyah beyazlı ekipte yaşadığı performans düşüklüğü ile eleştiri oklarının hedefi olan Oğuzhan Özyakup, eski günlerine dönmeye başladı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının son 3 lig maçında 4 gole doğrudan katkı verdi. Sivasspor mücadelesinde 1 gol atan Oğuzhan, geçen hafta oynanan Kayserispor mücadelesinde Hasic'in attığı golde de asisti yapan ismi olmuştu. Oğuzhan, Rizespor maçında skor katkısı vermeye devam etti. Larin'in attığı ilk golde asisti yapan Oğuzhan, karşılaşmanın 56'ncı dakikasında attığı golle farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.5 MAÇTA GOL YEMEDEN 15 PUANSiyah beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından ligde oynadığı 5 maçta gol yemeden 15 puan topladı. Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybedilen maçın ardından iç sahada BB Erzurumspor'a 4-0 ile geçen siyah beyazlılar, sonrasında MKE Ankaragücü 'nü deplasmanda 1-0 ile geçti. Ligin 15'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanından da 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar, ligin 17'nci haftasında ise sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek hem üst üste galibiyet sayısını 5'e çıkardı hem de üst üste 5'inci maçından da gol yemeden ayrıldı.BEŞİKTAŞ BU SEZON İLK KEZ 6 GOLLE KAZANDISiyah beyazlılar 6-0'lık galibiyetiyle birlikte bu sezon ilk kez 6 gol birden buldu. Daha önce derbi maçta Fenerbahçe 'yi 4-3 mağlup eden Beşiktaş, BB Erzurumspor'u da iç sahada 4-0 ile geçmişti. Rizespor karşısında 6 gol bulan, Beşiktaş bu sezonun en farklı galibiyetini almış oldu.LARIN, GOL KRALLIĞINDA BOUPENDZA İLE İLK SIRAYI PAYLAŞTI

Siyah beyazlı ekipte Çaykur Rizespor maçında attığı 4 golle galibiyetin mimarı olan Cyle Larin, gol krallığı yarışında da Aaron Boupendza ile ilk sırayı paylaştı. Bu maç öncesinde 6 golü olan Larin, bu maçta gol sayısını 10'a çıkardı. Kanadalı golcü bu gollerle birlikte 10 golle ilk sırada yer alan Hataysporlu Boupenza'yla gol sayısını eşitleyerek zirvede yer aldı.