Beşiktaş, Yunus Akgün\'ü TFF\'ye şikayet edecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanacak dev derbi öncesinde çok konuşulacak bir hamleye imza attı.
Siyah beyazlı takım, Galatasaray'ın yıldız ismi Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek. Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş yönetimi, PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim Salı günü, Galatasaraylı futbolcu için başvuru yapacak.
Beşiktaş, Yunus Akgün hakkında sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u mağlup ettiği maçın ardından Instagram hesabından siyah-beyazlılara yönelik hakaret içeren sesli bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle TFF'ye şikayette bulunacak.
Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan derbi karşılaşması 28 Ekim pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
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