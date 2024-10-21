Beşiktaş, Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek - Son Dakika
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Beşiktaş, Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, dev derbi öncesinde ezeli rakibinin futbolcusu Yunus Akgün'ün siyah-beyazlı takıma hakaret içeren paylaşımı nedeniyle TFF'ye şikayette bulunacak.

21.10.2024 22:48
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanacak dev derbi öncesinde çok konuşulacak bir hamleye imza attı.

YUNUS AKGÜN'Ü ŞİKAYET EDECEKLER

Siyah beyazlı takım, Galatasaray'ın yıldız ismi Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek. Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş yönetimi, PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim Salı günü, Galatasaraylı futbolcu için başvuru yapacak.

SEBEBİ BEŞİKTAŞ'A HAKARET

Beşiktaş, Yunus Akgün hakkında sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u mağlup ettiği maçın ardından Instagram hesabından siyah-beyazlılara yönelik hakaret içeren sesli bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle TFF'ye şikayette bulunacak.

DEV DERBİ NE ZAMAN?

Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan derbi karşılaşması 28 Ekim pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Yunus Akgün\'ü TFF\'ye şikayet edecek

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • mustafa yalçınkaya:
    Korkunun ecele faydası yok 8taş 93 68 Yanıtla
    Defolu Outlet:
    önce sen içindeki 5-0 çıkar çıkarabiliyorsan :) :) 30 19
    Sıradan vatandaş:
    5-0 21 14
    Kenan KODALAK:
    sıradan vatandaş skor çok mu önemli GS:6 BJK:0 Önce bunun altından kalkın 17 14
    Murat Ceylan:
    Biz size hiç diyormuyuz 6-0 ı içinizden çıkarın diye??? takıldınız 5-0 a 10 4
  • Muhamad Faeze:
    Galatasarayda Yunus akgünler bitmez 81 53 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    kustaslar Galatasaray kurucusuna aleni küfür ederken nerdeydi akliniz 66 39 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail:
    Kazanamayacaklarını biliyorlar niyetleri belli 8taşın 53 39 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    BEŞİKTAŞ AĞIR TAŞTIR HAKKIYLA ŞEREFİYLE 43 41 Yanıtla
    Serkan Gençtürk:
    belli oluyor Ali Koç'un köpegi oldunuz 22 9
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