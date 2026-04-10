Beşiktaş'a dev gelir - Son Dakika
Beşiktaş'a dev gelir

Beşiktaş\'a dev gelir
10.04.2026 19:49
Beşiktaş, Beko ile forma sponsorluğu anlaşması imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, bu sponsorluktan 468 milyon TL gelir elde edecek.

Beşiktaş Kulübü, futbol A takımı forma göğüs sponsorluğu için Beko ile süren anlaşmanın 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'A 468 MİLYON TL'LİK GELİR 

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen ve siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama AŞ arasında, Profesyonel Futbol A Takımı forma sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 Türk lirası+KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır."

Siyah-beyazlı kulüp, 2024 yılının şubat ayında yaptığı açıklamada, futbol A takımı forma göğüs sponsorluğu için Beko ile 2024-2025 sezonundan itibaren başlamak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Son Dakika Spor Beşiktaş'a dev gelir - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Beşiktaş'a dev gelir - Son Dakika
