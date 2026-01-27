Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Süper Lig devi Beşiktaş, takımın yıldız isimlerinden Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi'nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.
