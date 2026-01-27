Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti
27.01.2026 14:13
Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti
Beşiktaş forması giyen futbolcu Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi, bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Beşiktaş kulübü, Ndidi'nin babasının vefatını bir açıklama ile duyurdu. Açıklamada, 'Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi'nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.' ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig devi Beşiktaş, takımın yıldız isimlerinden Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi'nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Son Dakika Spor Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
