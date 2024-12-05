Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti

Geniş Video İzle

Beşiktaş'ta son günlerin en çok tartışılan ismi olan Kaan Şakul, genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurula kadar yönetim kurulu üyeliği görevine devam edeceğini söyleyen Şakul, hakkındaki iddialar ile ilgili de hukuki süreç başlatacağını belirtti.

05.12.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından bir yönetici daha görevi bıraktı. Samet Aybaba'nın düzenlediği basın toplantısının sonra en çok tartışılan isim olan siyah-beyazlı idareci Kaan Şakul'dan istifa kararı geldi.

İSTİFA ETTİ, SEÇİME KADAR DEVAM EDECEK

Şakul, başkanlık koltuğuna oturmasından sonra alınan olağanüstü seçimli genel kurul kararının ardından Beşiktaş'taki genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerini bırakarak seçime kadar yönetim kurulu üyesi olarak devam edeceğini açıkladı.

KAAN ŞAKUL'UN AÇIKLAMASI

Kaan Şakul, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Değerli Kamuoyunun Bilgisine,

"29 Kasım 2024 tarihinde Sayın Hasan Arat'ın görevinden ayrılmasını takiben gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, tüzüğümüz çerçevesinde Sayın Hüseyin Yücel'in başkanlık görevini üstlenmesi ve yönetim kurulu üyelerimizin önceden taahhüt ettikleri birliktelik ilkesi doğrultusunda çalışmaların sürdürülmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3 Aralık 2024 tarihli yönetim kurulu toplantımızda, Başkanımız Sayın Hüseyin Yücel'in gündeme getirdiği "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul" önerisi yönetim kurulumuzca oy birliğiyle kabul edilmiş ve bu karar kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Son yönetim kurulu toplantımız, hem Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararının alınması hem de 2023 ve 2024 yıllarına ait bekleyen üyelik başvurularının değerlendirilmesi bakımından kurumsal tarihimiz açısından özel bir önem taşımaktadır.

Tüzüğümüzün, yürütmekte olduğum Genel Sekreterlik makamına tevdi ettiği, "yönetim kurulu gündemini belirleme" sorumluluğu kapsamında, değerli üyelerimizin haklarının korunması ve yıl sonu itibarıyla herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, son hizmetim olarak, 2023 ve 2024 yılına ait bekleyen üyelik başvurularının değerlendirilmesi gündeme alınmış ve yönetim kurulumuzun onayıyla sonuçlandırılmıştır.

Bu vesileyle, aramıza katılan yeni üyelerimize hoş geldiniz diyor, üyeliklerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bugün itibarıyla Genel Sekreterlik ve vekil Saymanlık görevlerimi sonlandırarak, göreve başladığım ilk gündeki konumum olan yönetim kurulu üyeliği görevime, Sayın Başkanımız Hüseyin Yücel'in teveccühü ve kendisine verdiğim söz doğrultusunda seçime kadar devam edeceğimi bildirmek isterim.

Şahsıma yönelik çeşitli mecralarda sistematik olarak sürdürülen asılsız iddialar ve karalama kampanyasıyla ilgili hukuki süreç başlattığımı ve bu konuda asla geri adım atmayarak, detaylı bir açıklamayı yakın zamanda ulusal bir televizyon kanalında paylaşacağımı da ayrıca belirtmek isterim. İlgili tüm tarafların bu süreçte sorumlu davranmasını beklediğimi de önemle hatırlatırım.

Bu süreçte desteklerini esirgemeyen, yanımda olduklarını ileten tüm dostlarıma en derin şükranlarımı sunarım.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzun kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım."

BU AKŞAM İDDİALARA YANIT VERECEK

Beşiktaş'taki futbol takımları genel koordinatörlüğü görevinden ayrılan Samet Aybaba'nın hakkında ortaya attığı iddialara yanıt verecek olan Kaan Şakul, 5 Aralık Perşembe günü (bu akşam) saat 22.00'de HT Spor'da açıklamalarda bulunacak.

Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti

Beşiktaş, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cihan Kışla:
    Taraftar maçlara gitmesin kombinesi olanlar iptal etsin kimse alışveriş yapmasın 1 yıl o zaman akıllanırlar dergi aboneliğim var anında iptal ettim çünkü paralar Beşiktaş'a değil Beşiktaş'ı soyanların cebine gidiyor. 6 0 Yanıtla
  • Zaymo Kral:
    Samet aybaba sana istifa et diyecek sende o koltukta oturacaksin oylemi….. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 “Esenyurt’a döneceğiz“ diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi "Esenyurt'a döneceğiz" diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
22:17 Kenan Yıldız, Juventus’u milyonlarca eurodan etti Kenan Yıldız, Juventus'u milyonlarca eurodan etti
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
21:56 Trump’ın Elon Musk’tan sonra yeni hamlesi NASA’nın başına o ismi getirecek Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek
21:50 Icardi’den Wanda Nara’ya olay yaratacak gönderme Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme
21:36 Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı
21:33 Bugün en çok yükselen 3 altcoin Bugün en çok yükselen 3 altcoin!
21:20 FETÖ’nün malikanesine Türk bayrakları çekildi FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi
21:16 Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi
21:01 Suriye’de kritik gelişme Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 16:54:30. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.