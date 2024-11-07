Beşiktaşlıları üzen görüntü - Son Dakika
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Spor

Beşiktaşlıları üzen görüntü

Beşiktaşlıları üzen görüntü

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın, Malmö'yü 2-1 yendiği maçta sosyal medyada yayılan bir görüntü duygusal anlara sahne oldu. Beşiktaşlı oyuncu Jonas Svensson, maç sonrası soyunma odasına giderken kızının el sallamasını fark etmedi. Bu durum, kızının üzgün yüz ifadesiyle objektiflere yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

07.11.2024 09:17
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup edenken sosyal medyada yayılan bir görüntü görenleri duygulandırdı.

Beşiktaşlı oyuncu Jonas Svensson, karşılaşmanın ardından soyunma odasına gitmek üzere sahayı terk ederken, küçük kızı tribünlerden el sallayarak babasına sesleniyordu.

Ancak, Svensson kızının bu duygusal anını fark etmeden soyunma odasına yöneldi. O anlar, küçük kızın üzgün yüz ifadesiyle objektiflere yansıdı ve sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Beşiktaş, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlıları üzen görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Barış:
    Şuan ailecek ağlıyoruz gerçekten çok üzücü 17 0 Yanıtla
  • Yasin Dağlı:
    vay vay vay bizde filistinde yetim öksüz kalan çocukların yada şehit anne babaların derdini dert sanıyorduk daha büyük üzüntüler varmış!!!!! 16 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    habere bak habere 9 1 Yanıtla
  • Fatih Özer:
    görüntülerde açıkça belli kız baba Galatasarayda niye değilsin bakışı atıyor 4 1 Yanıtla
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