Beşiktaş\'tan derbi sonrası üst üste paylaşımlar

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında futbolseverler nefes kesen bir derbiye tanıklık etti. Chobani Stadyumu’nda oynanan dev mücadelede Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’ye uzatma anlarında yediği golle 1-0 kaybetti.

UZATMALARDA GELEN YIKIM

Maçın büyük bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, heyecan son bölüme taşındı. Karşılaşmanın duraklama dakikalarında penaltı kazanan Fenerbahçe, bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu. Beşiktaş, sergilediği dirençli oyuna rağmen sahadan puansız ayrılarak taraftarını üzdü.

MAÇ SONU PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş cephesinden sert bir tepki geldi. Mücadele boyunca hakem kararlarından memnun olmayan siyah-beyazlı yönetim ve sosyal medya ekibi, alışılmışın dışında bir skor paylaşımına imza attı. Kulübün resmi hesaplarından herhangi bir metin veya skor görseli yerine, tamamen siyah bir görsel paylaşıldı. Bu tepki, maç içerisinde yaşanan kritik pozisyonlara ve hakem yönetiminin "maçın önüne geçtiğine" dair bir gönderme olarak yorumlandı.Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Skandal bir penaltı" ifadesi kullanıldı.

''SKANDAL BİR PENALTI''

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise "Skandal bir penaltı" ifadesi kullanıldı.

''EMEK HIRSIZLARI!''

Paylaşımlarına devam eden siyah-beyazlı kulüp, bir yeni paylaşımda daha bulunarak maçın sonunda verilen penaltı kararına ''Emek hırsızları'' şeklinde tepki gösterdi.