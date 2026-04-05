Beşiktaş'tan derbi sonrası üst üste paylaşımlar

05.04.2026 22:23
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlılar, maç sonu paylaşımını siyah bir görüntü ile paylaşarak hakem kararlarına göndermede bulundu. Beşiktaş, bu paylaşımın ardından yeni paylaşımlarına da devam etti.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında futbolseverler nefes kesen bir derbiye tanıklık etti. Chobani Stadyumu’nda oynanan dev mücadelede Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’ye uzatma anlarında yediği golle 1-0 kaybetti. 

UZATMALARDA GELEN YIKIM

Maçın büyük bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, heyecan son bölüme taşındı. Karşılaşmanın duraklama dakikalarında penaltı kazanan Fenerbahçe, bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu. Beşiktaş, sergilediği dirençli oyuna rağmen sahadan puansız ayrılarak taraftarını üzdü.

MAÇ SONU PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş cephesinden sert bir tepki geldi. Mücadele boyunca hakem kararlarından memnun olmayan siyah-beyazlı yönetim ve sosyal medya ekibi, alışılmışın dışında bir skor paylaşımına imza attı. Kulübün resmi hesaplarından herhangi bir metin veya skor görseli yerine, tamamen siyah bir görsel paylaşıldı. Bu tepki, maç içerisinde yaşanan kritik pozisyonlara ve hakem yönetiminin "maçın önüne geçtiğine" dair bir gönderme olarak yorumlandı.Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Skandal bir penaltı" ifadesi kullanıldı.

''SKANDAL BİR PENALTI''

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise "Skandal bir penaltı" ifadesi kullanıldı.

''EMEK HIRSIZLARI!''

Paylaşımlarına devam eden siyah-beyazlı kulüp, bir yeni paylaşımda daha bulunarak maçın sonunda verilen penaltı kararına ''Emek hırsızları'' şeklinde tepki gösterdi. 

Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • 334759 334759:
    Hakkaden kazandı neyin peşindesiniz Ersin Üç kere kırmızı görmeliydi 69 147 Yanıtla
    zafer koc zafer koc:
    Bu penaltı mı biraz adaletli olun.
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Yasin kol böreği yaptı,yine kuşlar penaltı attı. 104 38 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ İSMAİL KILINÇ:
    Ben zaten biliyordum Beşiktaş’ın ne yapıp edip fenere yenileceğini yine haklı çıktım. 28 65 Yanıtla
    Turgay Karaca Turgay Karaca:
    İsmail zeka testi yaptır bu ara bedava yapıyorlar 35 6
  • Hayri Dere Hayri Dere:
    dayımız yok ama olsun istemeyiz zaten bari birakinda onurumuzla oynayalim ..bu nasıl penaltı allahinizi severseniz o gol yasin kola girsin 41 11 Yanıtla
  • Neco3955 Neco3955:
    olmayana oldu demek bize yakışmaz yiğen şeref önemli şey varsın biz şerefimizle yaşayalım bu sahalarda. 7 8 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Reuters haberi tartışma yarattı Bakanlık ve Merkez Bankası’ndan art arda açıklamalar Reuters haberi tartışma yarattı! Bakanlık ve Merkez Bankası'ndan art arda açıklamalar
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Havuzda uyuya kaldı Eşi horladığı anları böyle kayda aldı Havuzda uyuya kaldı! Eşi horladığı anları böyle kayda aldı
Çılgın Sedat, oğluyla olan hayalini yapay zekayla gerçekleştirdi, herkes duygulandı Çılgın Sedat, oğluyla olan hayalini yapay zekayla gerçekleştirdi, herkes duygulandı
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 4 işçi yaralandı Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 4 işçi yaralandı
Bakan Gürlek duyurdu: e-Avukat uygulaması hayata geçiyor Bakan Gürlek duyurdu: e-Avukat uygulaması hayata geçiyor
İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik
Edirne’de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç’te ’sarı alarm’ uyarısı devam ediyor Edirne'de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç'te 'sarı alarm' uyarısı devam ediyor
İzmir’de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı İzmir'de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı

08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
