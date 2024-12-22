Bıçak altına yatacak olan Jose Mourinho'nun hastalığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Bıçak altına yatacak olan Jose Mourinho'nun hastalığı ortaya çıktı

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Ameliyat olmak için dün Türkiye'den ayrılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun safra kesesinden operasyon geçireceği ortaya çıktı. Yarın bıçak altına yatacak olan Portekizli teknik adam, liglere verilen 2 haftalık aranın ardından 27 Aralık Cuma günü yapılacak olan ilk antrenmanda takımın başındaki yerini alacak.

22.12.2024 12:17
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Bıçak altına yatacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun rahatsızlığı ortaya çıktı.

SAFRA KESESİNDEN AMELİYAT OLACAK

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Eyüpspor maçı sonrasında 21 Aralık Cumartesi günü (dün) İstanbul'dan ayrılan ve yurt dışına çıkan Portekizli teknik adamın safra kesesinden operasyon geçireceği öğrenildi.

27 ARALIK'TA TAKIM BAŞINDA OLACAK

Portekizli teknik adam, operasyonu 23 Aralık Pazartesi günü (yarın) olacak ve 27 Aralık Cuma günü yapılacak olan ilk antrenmanda takımın başında yer alacak.

LİGLERE 2 HAFTA ARA VERİLECEK

Öte yandan Trendyol Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmalarının bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanmasının ardından lige 2 hafta ara verilecek. Lig'deki 18. hafta karşılaşmaları 3 Ocak Cuma günü oynanmaya başlayacak

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Eyüpspor maçının ardından Mourinho verilen izinle ilgili, "Benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak. Oyuncular için nasıl olacağı da kendi mentalitelerine bağlı. İzin olmamasını tercih ederdim ama çok önceden söz vermiştik. Bu iki haftalık aranın ikinci periyodunda çok sıkı çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bıçak altına yatacak olan Jose Mourinho\'nun hastalığı ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Bıçak altına yatacak olan Jose Mourinho'nun hastalığı ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat hayırdır sen febenin bi tarafını yalardın yok iki büyük var biri jimnastik kulübü öbürü febe diyordun ne oldu ATorganı 11 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çok geçmiş olsun tazminat baba 3 1 Yanıtla
  • Olcay seçilir:
    Fenerbahçe adamı da kanser etti ?? 1 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    geçmiş olsun acil şifalar diliyorum şimdiden 0 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK ADAMIN KIMYASINI BOZDU. 0 0 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    ferhatatindirniğieser 0 0 Yanıtla
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