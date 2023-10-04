UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında yaptığı hatalarla takımının mağlup olmasında büyük payı olan Andre Onana'ya İngiliz taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Mücadele boyunca yaptığı hatalarla taraftara saç baş yolduran Onana için sosyal medyada dakikalar içinde binlerce yorum yapıldı.
Yaptığı hatalarla takımının mağlup olmasında büyük payı olan tecrübeli eldiven İngilizlerin eleştiri odağı oldu. İngiliz taraftarIar, Onana'nın yerine kaleye Altay Bayındır'ın geçmesi istiyor.
Son Dakika › Spor › Onana'ya tepkiler çığ gibi! Manchester United taraftarı Altay'ı istiyor - Son Dakika