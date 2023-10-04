Onana\'ya tepkiler çığ gibi! Manchester United taraftarı Altay\'ı istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında yaptığı hatalarla takımının mağlup olmasında büyük payı olan Andre Onana'ya İngiliz taraftarlar büyük tepki gösterdi.

MAÇA DAMGA VURDU

Mücadele boyunca yaptığı hatalarla taraftara saç baş yolduran Onana için sosyal medyada dakikalar içinde binlerce yorum yapıldı.

TARAFTAR ALTAY'I İSTİYOR

Yaptığı hatalarla takımının mağlup olmasında büyük payı olan tecrübeli eldiven İngilizlerin eleştiri odağı oldu. İngiliz taraftarIar, Onana'nın yerine kaleye Altay Bayındır'ın geçmesi istiyor.