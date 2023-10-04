Onana'ya tepkiler çığ gibi! Manchester United taraftarı Altay'ı istiyor - Son Dakika

Onana'ya tepkiler çığ gibi! Manchester United taraftarı Altay'ı istiyor

Onana\'ya tepkiler çığ gibi! Manchester United taraftarı Altay\'ı istiyor
Son Güncelleme: 04.10.2023 01:02

Andre Onana, yaptığı hatalarla Manchester United'ın Galatasaray'a 3-2 mağlup olduğu maça damga vuran isim oldu. Onana için sosyal medyada binlerce yorum yapan taraftarlar kalede Altay'ı görmek istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında yaptığı hatalarla takımının mağlup olmasında büyük payı olan Andre Onana'ya İngiliz taraftarlar büyük tepki gösterdi.

MAÇA DAMGA VURDU

Mücadele boyunca yaptığı hatalarla taraftara saç baş yolduran Onana için sosyal medyada dakikalar içinde binlerce yorum yapıldı.

TARAFTAR ALTAY'I İSTİYOR

Yaptığı hatalarla takımının mağlup olmasında büyük payı olan tecrübeli eldiven İngilizlerin eleştiri odağı oldu. İngiliz taraftarIar, Onana'nın yerine kaleye Altay Bayındır'ın geçmesi istiyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Manchester United, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Onana'ya tepkiler çığ gibi! Manchester United taraftarı Altay'ı istiyor - Son Dakika


Son Dakika
01:42 Erik ten Hag, Galatasaray mağlubiyetini tek bir nedene bağladı
01:30 Bir de gol atan Wifried Zaha'dan Manchester United maçı itirafı
00:47 Onana'ya tepkiler çığ gibi! Manchester United taraftarı Altay'ı istiyor
00:39 Ne yaptın sen Icardi! Penaltıyı kaçırıp daha zorunu attı
00:29 Rize'de şiddetli yağış nedeniyle Rize-Güneysu kara yolu çöktü
00:24 2 maçta dev gelir! Galatasaray'ın cebine koyacağı para katlanarak artıyor
00:19 Devler Ligi'nde namağlup! Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı
00:00 İtalya'da milyonluk lüks araçlar kaza yaptı: İki kişi yanarak öldü
23:54 Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yendi
23:51 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2023 02:39:45. #1.11#
SON DAKİKA: Onana'ya tepkiler çığ gibi! Manchester United taraftarı Altay'ı istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement