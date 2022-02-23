Bıçak kemiğe dayandı! Yıkımı yaşayan Hull City'de taraftarlar, Acun Ilıcalı'ya kazan kaldırdı - Son Dakika
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Bıçak kemiğe dayandı! Yıkımı yaşayan Hull City'de taraftarlar, Acun Ilıcalı'ya kazan kaldırdı

23.02.2022 00:37
Bıçak kemiğe dayandı! Yıkımı yaşayan Hull City'de taraftarlar, Acun Ilıcalı'ya kazan kaldırdı

İngiltere Championship'in 34. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, sahasında lig sonuncusu Barnsley'e 2-0 yenildi. Ilıcalı'nın takımı satın almasından sonra göreve gelen Şota Arveladze yönetiminde Hull City, 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Kötü gidişat karşısında tepkili olan İngiliz ekibinin taraftarları, Acun Ilıcalı'ya sosyal medyada hoca seçimi üzerinden tepki gösterdi.

Hull City ile Barnsley, İngiltere Championship'in 34. haftasında karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 2-0 kaybetti.

Şota Arveladze

SON 7 MAÇTA 1 GALİBİYET

Karşılaşmada Barnsley'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Styles ve 45+2. dakikada Morris kaydetti. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City 6 maçtır galibiyet alamazken Şota Arveladze yönetiminde çıktığı 7 karşılaşmada ise yalnızca 1 galibiyet alabildi. 34 puanla 20. sırada bulunan Hull City, küme düşme potasının 13 puan üzerinde yer alıyor.

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Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bıçak kemiğe dayandı! Yıkımı yaşayan Hull City'de taraftarlar, Acun Ilıcalı'ya kazan kaldırdı - Son Dakika


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