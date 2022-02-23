Bıçak kemiğe dayandı! Yıkımı yaşayan Hull City'de taraftarlar, Acun Ilıcalı'ya kazan kaldırdı - Son Dakika

Hull City ile Barnsley, İngiltere Championship'in 34. haftasında karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 2-0 kaybetti.
Karşılaşmada Barnsley'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Styles ve 45+2. dakikada Morris kaydetti. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City 6 maçtır galibiyet alamazken Şota Arveladze yönetiminde çıktığı 7 karşılaşmada ise yalnızca 1 galibiyet alabildi. 34 puanla 20. sırada bulunan Hull City, küme düşme potasının 13 puan üzerinde yer alıyor.
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