Bilecik'te 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla başladı - Son Dakika
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Bilecik'te 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla başladı

14.05.2022 12:49
Bilecik'te 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla başladı

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri, bisiklet turuyla başladı.

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri, bisiklet turuyla başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen çocuk ve gençler, marşlar eşliğinde bisikletleriyle şehir turu yaptı. Bisiklet kullanımının artması ve çevrenin korunması yönünde farkındalığın oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte renkli ve güzel görüntüler oluştu. Katılımcılar da düzenlenen bisiklet turuna katılmaktan mutluluk duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Bisiklet turu, katılımcılara dondurma ve su ikramının ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Bilecik'te 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla başladı
Bilecik'te 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla başladı
Bilecik'te 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla başladı
Bilecik'te 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla başladı
Bilecik'te 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla başladı
Bilecik'te 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla başladı
Bilecik'te 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla başladı

YORUMLAR
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Bisiklet, Bilecik, gençlik, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bilecik'te 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla başladı - Son Dakika
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