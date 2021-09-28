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Bileğine güvenen Esma'nın hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika

Bileğine güvenen Esma'nın hedefi dünya şampiyonluğu

28.09.2021 12:27
Bileğine güvenen Esma'nın hedefi dünya şampiyonluğu, System.String[]

Samsun'da 2 yıl önce başladığı bilek güreşi sporunda basamaklarını hızla tırmanarak Ağustos ayında Türkiye Şampiyonu olan milli sporcu Esma Demir (15), 24 Kasım-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Romanya'da yapılacak olan dünya şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Samsun'da 2 yıl önce başladığı bilek güreşi sporunda basamaklarını hızla tırmanarak Ağustos ayında Türkiye Şampiyonu olan milli sporcu Esma Demir (15), 24 Kasım-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Romanya'da yapılacak olan dünya şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Bileğine güvenen genç sporcunun şimdiki hedefi ise başarısını dünya çapında kanıtlamak.

Kavak ilçesinde yaşayan Esma Demir, genç sporculara örnek olacak bir başarı hikayesine sahip. Kavak Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıfında öğrenim gören Esma Demir, yaklaşık 2 yıl önce öğretmenleri ve ailesinin de desteğiyle bilek güreşi sporuyla ilgilenmeye başladı. Kısa sürede başarı basamaklarını hızla tırmanan Esma, 10-14 Ağustos tarihleri arasında Tokat'ta yapılan şampiyonada 15 yaş altı 60 kilogram kategorisinde sağ kolda 1'inci, sol kolda ise 2'nci oldu. Tokat'ta elde ettiği başarının ardından Türkiye Şampiyonu olan ve milli takıma seçilen genç sporcu, şimdi sıkı bir antrenman programının içine girdi. 24 Kasım-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Romanya'da yapılacak olan dünya şampiyonasına hazırlanan Esma, hedefinin şampiyonluk kazanmak olduğunu söyledi.

DEMİR: ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUMBaşarılı sporcu Esma Demir, başarılarını kalıcı kılmak için çalıştığını ifade ederek, "Yaklaşık 2 yıl önce hocam Yunus Emre Atabay'ın teşviki ve ailemin de desteğiyle bu sporu yapmaya başladım. Spora başladığım ilk dönemlerinde pandemi araya girdi ve çalışmalarda zaman zaman aksamalar oldu. Sonrasında önce Samsun'da, ardından Karabük'te ve geçtiğimiz ay da Tokat'ta Türkiye birinciliği elde ettim. Bu birinciliğin ardından milli takıma seçildim. Şimdi 24 Kasım'da düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Hedefim, orada şampiyonluk kazanmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.ATABAY: ESMA, YENİ KEŞFEDİLMİŞ BİR CEVHER GİBİ

Şampiyon Esma Demir'in antrenörü Yunus Emre Atabay ise, "Esma hem Kavak Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi hem de Samsun Yıldız Gençlik Spor Kulübü sporcusu. Tokat'ta kulüplerarası milli takım seçmelerine katıldık. Orada sporcumuz Türkiye Şampiyonu oldu ve milli takıma ilk defa seçildi. Romanya'da yapılacak olan şampiyona da ülkemizi temsil edecek. Okulda müdürümüzün de desteğiyle bilek güreşini yaygın hale getirdik. Okulun hemen yanındaki pansiyonumuzun altında küçük bir spor salonumuz var, orada kuvvet antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bilek güreşi masalarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce de derece yapan öğrencilerimiz olmuştu, yine 2'nci, 3'üncü olan öğrencilerimiz var. Ancak ilk kez bir şampiyon sporcu çıkardık. Esma da yeni keşfedilmiş bir cevher gibi. Romanya'daki şampiyonada da başarılı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

- Budanoğlu
Bileğine güvenen Esma'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Bileğine güvenen Esma'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Bileğine güvenen Esma'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Bileğine güvenen Esma'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Bileğine güvenen Esma'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Bileğine güvenen Esma'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Bileğine güvenen Esma'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Bileğine güvenen Esma'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Bileğine güvenen Esma'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Bileğine güvenen Esma'nın hedefi dünya şampiyonluğu

Öğretmenler Günü, Romanya, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bileğine güvenen Esma'nın hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika Spor


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