Sessiz sedasız maç! Atakaş Hatayspor, yenilmezlik serisini EMS Yapı Sivasspor karşısında da sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Volkan Demirel'in öğrencileri ile Servet Çetin'in öğrencileri arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

SADECE 1 GALİBİYETLERİ VAR

Golsüz eşitlikle sona eren maçın ardından Sivasspor galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Servet Çetin yönetimindeki Yğidolar'ın sadece 1 galibiyeti bulunuyor.

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

Hatayspor ile bu sonuçla puanını 11 yaptı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Volkan Demirel'in ekibi namağlup serisini sürdürdü.