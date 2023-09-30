Sessiz sedasız maç! Atakaş Hatayspor, yenilmezlik serisini EMS Yapı Sivasspor karşısında da sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Volkan Demirel'in öğrencileri ile Servet Çetin'in öğrencileri arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Golsüz eşitlikle sona eren maçın ardından Sivasspor galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Servet Çetin yönetimindeki Yğidolar'ın sadece 1 galibiyeti bulunuyor.
Hatayspor ile bu sonuçla puanını 11 yaptı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Volkan Demirel'in ekibi namağlup serisini sürdürdü.
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