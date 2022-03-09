Bilyoner'den "Türk kadınının spora bakış açısı" anketi - Son Dakika

Elektronik şans oyunları platformu Bilyoner, DORinsight araştırma şirketi aracılığıyla Türk kadının spora bakış açısına ilişkin bir anket düzenledi.

Toplam 600 kişinin katılımıyla yürütülen araştırmaya göre, spor denilince kadınların aklına ilk gelen branş yüzde 60 ile voleybol oldu.

Akla gelen ilk spor kulübünde yüzde 33'le Fenerbahçe ön plana çıkarken, kadınların yüzde 51'inin destekledikleri takımın maçlarını dijital platformlar üzerinden takip ettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'yi yüzde 29'la Galatasaray, yüzde 20'yle Beşiktaş ve yüzde 3'le Trabzonspor takip etti.

Kadınların taraftarı olduğu takım dışında en çok sempati duydukları kulüp için ise yüzde 24'le Beşiktaş yanıtı verildi.

Ankete katılan kadınların yüzde 71'i hangi takımı tutacaklarına kişisel tercihleri doğrultusunda karar verdiklerini, yüzde 85'i doğdukları günden bu yana aynı takımı desteklediklerini ifade etti.

Kadınların spor dallarında taraftarlık oranlarında yüzde 79,7 ile futbol ön plana çıkarken, yüzde 76'sı hiçbir koşulda tuttukları takımı değiştirmeyeceğini aktardı.

Öte yandan, kadınların yüzde 63'ü taraftarlığı bir eğlence olarak gördüğünü belirtti.