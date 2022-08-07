Bingöl spor haberi | Alanyasporlu Tayfur Bingöl'den Beşiktaş açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Bingöl spor haberi | Alanyasporlu Tayfur Bingöl'den Beşiktaş açıklaması Açıklaması

07.08.2022 22:38
Bingöl spor haberi | Alanyasporlu Tayfur Bingöl'den Beşiktaş açıklaması Açıklaması

Edinilen Bingöl gelişmesine göre Alanyaspor'un tecrübeli bek oyuncusu Tayfur Bingöl, Beşiktaş'tan transfer teklifi geldiğini ve kulüplerin görüştüğünü söyledi.

Alanyaspor'un tecrübeli bek oyuncusu Tayfur Bingöl, Beşiktaş'tan transfer teklifi geldiğini ve kulüplerin görüştüğünü söyledi.

Tayfur Bingöl ile Akdeniz temsilcisinin kaptanı Efecan Karaca, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 yendikleri karşılaşmadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adı transferde Beşiktaş ile anılan 29 yaşındaki Tayfur, konuyla ilgili soru üzerine, "Kulüpler arasında görüşmenin devam ettiğini biliyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Olursa iki taraf için hayırlısı olsun. İki taraf da mutlu olsun, ben de mutlu olayım, herkes mutlu olsun." dedi.

Fatih Karagümrük müsabakasını da değerlendiren Tayfur Bingöl, "Kaliteli oynadığımız futbol için çok mutluyuz. Sezona iyi başladık. Çok güzel bir galibiyet aldık. Şimdi önümüzdeki Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Gayet güzel bir gündü. Alanyaspor'un hedefi yine üst sıralara ve Avrupa kupalarına oynamak. Avrupa klasmanında futbol oynuyoruz. Umarım bu futbolu oraya taşıyabiliriz." diye konuştu.

Turuncu-yeşilli takımın kaptanı Efecan Karaca ise sezona iyi başladıklarını aktararak, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Karagümrük'ün de yeni bir hocası vardı. Yaklaşık 10 gündür bu maç üzerine çalışıyorduk. Bugün farklı bir taktikle çıktık. Hocamızın istediklerinin hepsini sahaya yansıttık ve bizim için güzel bir galibiyet oldu. Şimdi bu maçı unutup önümüzdeki zorlu Beşiktaş maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada bir sakatlık yaşadığını aktaran Efecan, ikinci haftadaki Beşiktaş maçına yetişeceğini belirterek, "Şu anlık kemiğe darbe olduğu için 1-2 gün dinlenmem gerek. Doktorumuz oynayabileceğimi söyledi. Beşiktaş maçında sahada olmak için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bingöl spor haberi | Alanyasporlu Tayfur Bingöl'den Beşiktaş açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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