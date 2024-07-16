BingX, Chelsea Futbol Kulübü'nün Erkek Resmi Antrenman Giyim Sponsoru Oldu - Son Dakika
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Spor

BingX, Chelsea Futbol Kulübü'nün Erkek Resmi Antrenman Giyim Sponsoru Oldu

BingX, Chelsea Futbol Kulübü\'nün Erkek Resmi Antrenman Giyim Sponsoru Oldu

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından BingX, Chelsea FC ile ortaklığında heyecan verici yeni bir aşamaya geçtiğini duyurdu. 2024/25 Premier Lig sezonundan itibaren BingX, Chelsea Futbol Kulübü'nün erkek takımının forma kol sponsorluğundan resmi antrenman giyim sponsorluğuna geçiş yapacak.

16.07.2024 12:09
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Kripto para borsası BingX, Chelsea FC ile olan ortaklığını genişletiyor. 2024/25 Premier Lig sezonundan itibaren BingX, Chelsea'nin erkek takımının resmi antrenman giyim sponsoru olacak. Bu ortaklık, BingX'in spor dünyasındaki varlığını güçlendirecek ve markayı mükemmellik arayışıyla aynı hizaya getirecek. BingX kullanıcıları ve sporseverler, Chelsea maç biletleri, VIP etkinlikler ve özel ürünler gibi çeşitli avantajlar bekleyebilirler. BingX, havadan bırakma konseptini tanıtan bir işlem yarışması da başlatacak.

Bu dönüm noktasını kutlamak için BingX, Stamford Bridge'deki antrenman formalarını "havadan bırakmak- airdrop" için özel olarak tasarlanmış insansız hava araçlarını (drone) uçurarak ve yeni antrenman formalarını tanıttı. BingX'in markası ilk kez, tüm antrenmanlar süresince erkek takımının oyuncuları ve antrenör kadrosu tarafından giyilecek olan antrenman kıyafetlerinin ön yüzünde belirgin bir şekilde yer alacak.

ÇITAYI SÜREKLİ YÜKSELTENLERİ GÜÇLENDİRİYOR

BingX, önümüzdeki sezonun antrenman formaları için Erkek takımının forma göğüs sponsoru haline gelirken, bu artan görünürlük BingX'in spor dünyasındaki varlığını önemli ölçüde güçlendirecek ve markayı durmak bilmeyen bir mükemmellik arayışıyla aynı hizaya getirecek. Futbolcuların en yüksek koşullara ulaşmak için antrenman yapması gibi, BingX kripto yatırımcıları da titiz analizler ve stratejik işlemlerle mükemmelleşiyor. BingX ve Chelsea, antrenman sahasından alım satım arenasına kadar, asla yetinmeyen ve çıtayı sürekli yükseltenleri güçlendiriyor.

BingX, Chelsea Futbol Kulübü'nün Erkek Resmi Antrenman Giyim Sponsoru Oldu

BingX kullanıcıları ve sporseverler, Chelsea maç biletleri, maç günü VIP etkinlikleri ve ortak markalı seçkin ürünler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bir dizi özel avantaj ve fırsat bekleyebilirler. Buna ek olarak BingX, insansız hava aracı ile havadan atma gösterisini yansıtan ve toplumu "havadan bırakma/ airdrop" konseptiyle daha fazla ilgilendiren heyecan verici bir işlem yarışması başlatacak. Bu yarışma, BingX kullanıcıları için başka bir etkileşim ve heyecan katmanı ekleyerek, katılımcıların heyecan verici airdrop'lar alabileceği günlük check-in etkinliklerini içerecek.

BingX, Chelsea Futbol Kulübü'nün Erkek Resmi Antrenman Giyim Sponsoru Oldu

Vivien Lin, BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO), gelişen ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirdi: "Erkek takımının Resmi Antrenman Giyim sponsoru olarak Chelsea ile iş birliğimizi bir üst seviyeye taşımaktan heyecan duyuyoruz. Bu ortaklık, aralıksız mükemmellik ve yenilik arayışına olan ortak bağlılığımızın bir kanıtıdır. Kullanıcılarımızı ve taraftarlarımızı benzersiz deneyimler ve fırsatlarla güçlendirmek, daha akıllı ve daha cesur bir gelecek inşa etmek için sabırsızlanıyoruz."

Bu yılın başlarında BingX, resmi forma kol sponsoru olarak dünyanın en prestijli ve en çok desteklenen futbol kulüplerinden biri olan Chelsea FC ile sınır ötesi bir ortaklığa girerek ufkunu genişletti. Birlikte, ortak tutku ve sınırsız keşif taahhüdünden hareketle "Empower the Future" girişimini başlattılar. Bu stratejik ortaklık, BingX'in spor ve eğlence sektörüne girişini işaret ediyor ve mükemmelliğe kendini adamış iki sektör liderini bir araya getiriyor.

BİNGX HAKKINDA

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, spot, türevler, copy trading ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. Hepsi yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmıştır. BingX, kullanıcılara işlem yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araç ve özelliklerle güçlendiren güvenilir bir platform sağlamayı taahhüt eder. BingX, 2024 yılında Chelsea FC'nin ana ortağı olmaktan gurur duyarak spor dünyasında heyecan verici bir ilke imza attı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor BingX, Chelsea Futbol Kulübü'nün Erkek Resmi Antrenman Giyim Sponsoru Oldu - Son Dakika

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