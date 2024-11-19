Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Geniş Video İzle

Futbol dünyasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair söylentiler giderek artsa da bu iddiaların gerçekliği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

19.11.2024 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbol dünyasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair söylentiler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ancak bu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce de yıldız futbolcunun farklı kulüplerle anlaştığına dair benzer spekülasyonlar gündeme gelmişti. Ronaldo şu anda Al-Nassr'ın futbolcusu.

BİNLERCE TWEET ATTILAR

Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki söylentiler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar bu transferi hayal olarak değerlendirirken, bazıları ise Fenerbahçe'nin dünya çapında ses getirecek bir transfer yapabileceğine inanıyor.

Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe\'ye mi geliyor?

Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Transfer Dönemi, Sosyal Medya, Fenerbahçe, Al Nassr, Türkiye, Futbol, Dünya, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Nurettin Soyköse:
    Bunun ölüsü bile gelmez Türkiyeye 19 4 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Ziyaaaa diyorum 17 1 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Çaycı Hüseyin ölmüş 13 3 Yanıtla
  • Serdar Ozen:
    He he gelıyor . Safi gaz . 10 2 Yanıtla
  • Mustafa Elibol:
    Bu Ali medyaya ne para aktarıyor ki böyle bı istifa gündeminden sonra ortaya Ronoldalar Taliscalar gündeme geliyor ilginç 7 1 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş:
    bu haberi yapanlar manyak bunların elinde Mezura da yok 5 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yalancının bunlara pek güvenilmez he bu arada pandik atın arkanızdan 4 1 Yanıtla
  • Adil Bey:
    Gerçekten en boş balon haber sıralaması olsa ilk sıraya gelirsiniz. Uygulamanızı siliyorum 5 0 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Gelsin hele oda ağlamaya başlar 3 gün sonra yapı yapı diye 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:36 Hizbullah’tan Tel Aviv’e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var
23:22 Emirgan Sahili’nde yarı çıplak vatandaş şoku Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 18:22:59. #1.13#
SON DAKİKA: Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.