Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe\'ye mi geliyor?

Spor

Futbol dünyasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair söylentiler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ancak bu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce de yıldız futbolcunun farklı kulüplerle anlaştığına dair benzer spekülasyonlar gündeme gelmişti. Ronaldo şu anda Al-Nassr'ın futbolcusu.

BİNLERCE TWEET ATTILAR

Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki söylentiler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar bu transferi hayal olarak değerlendirirken, bazıları ise Fenerbahçe'nin dünya çapında ses getirecek bir transfer yapabileceğine inanıyor.