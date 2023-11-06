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Binlerce yorum yapıldı! Bütün ülke Arda Güler'in ilk maçına çıkmasını bekliyor - Son Dakika

Binlerce yorum yapıldı! Bütün ülke Arda Güler'in ilk maçına çıkmasını bekliyor

Son Güncelleme: 06.11.2023 00:41

Real Madrid, Rayo Vallecano ile kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve sakatlık sebebiyle henüz forma giyemeyen Arda Güler, sakatlığını atlattı ve Rayo Vallecano maçına yedek kulübesinde başladı. Futbol severler, genç futbolcunun oyuna gireceği anı bekliyor.

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano'nun karşı karşıya geldiği maçta yıldız futbolcu Arda Güler'in oyuna girmesi bekleniyor.

HERKES REAL MADRİD MAÇINI İZLİYOR

Tüm Türkiye, İspanyol devi Real Madrid'in sahasında kozlarını paylaştığı Rayo Vallecano maçını takip edip ilk kez kadroda yer alan yıldız futbolcu Arda Güler'in oyuna girmesini bekliyor.

Ancelotti şans verecek mi? Bütün ülke Arda Güler'in ilk maçına çıkmasını bekliyor

ARDA'NIN İLK MAÇI OLACAK

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e katılan ve sakatlığı sebebiyle henüz yeni takımının formasını giyemeyen Arda Güler, sakatlığını atlattı ve Rayo Vallecano mücadelesine yedek kulübesinde başladı. Arda, hocasının şans vermesi durumunda ilk kez eflatun-beyazlı formayı giyecek.

Ancelotti şans verecek mi? Bütün ülke Arda Güler'in ilk maçına çıkmasını bekliyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Binlerce yorum yapıldı! Bütün ülke Arda Güler'in ilk maçına çıkmasını bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binlerce yorum yapıldı! Bütün ülke Arda Güler'in ilk maçına çıkmasını bekliyor - Son Dakika
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