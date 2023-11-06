İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano'nun karşı karşıya geldiği maçta yıldız futbolcu Arda Güler'in oyuna girmesi bekleniyor.
Tüm Türkiye, İspanyol devi Real Madrid'in sahasında kozlarını paylaştığı Rayo Vallecano maçını takip edip ilk kez kadroda yer alan yıldız futbolcu Arda Güler'in oyuna girmesini bekliyor.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e katılan ve sakatlığı sebebiyle henüz yeni takımının formasını giyemeyen Arda Güler, sakatlığını atlattı ve Rayo Vallecano mücadelesine yedek kulübesinde başladı. Arda, hocasının şans vermesi durumunda ilk kez eflatun-beyazlı formayı giyecek.
Son Dakika › Spor › Binlerce yorum yapıldı! Bütün ülke Arda Güler'in ilk maçına çıkmasını bekliyor - Son Dakika