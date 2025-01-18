Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. 0-0 biten müsabakanın ikinci yarısının başında yürekleri ağza getiren bir sakatlık yaşandı.
Ev sahibi takımın kalecisi Burak Bozan, 48. dakikada bir anda kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen 24 yaşındaki kaleci, ilk müdahalenin ardından sahayı sedyeyle terk ettti. Gaziantep FK'da Burak'ın yerine 51. dakikada Sokratis Dioudis oyuna girdi. Burak Bozan'ın ilk yarının son dakikalarında Gökdeniz Bayrakdar ile girdiği ikili mücadelede aldığı darbeden dolayı bu sakatlığı yaşadığı tahmin ediliyor.
İşte o pozisyon;
Son Dakika › Spor › Bir anda yere yığıldı: Gaziantep FK-Bodrum FK maçında korkutan sakatlık - Son Dakika
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