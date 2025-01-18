Bir anda yere yığıldı: Gaziantep FK-Bodrum FK maçında korkutan sakatlık - Son Dakika
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Bir anda yere yığıldı: Gaziantep FK-Bodrum FK maçında korkutan sakatlık

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle tamamlanan Gaziantep FK-Bodrum FK karşılaşmasının 48. dakikasında korkutan bir an yaşandı. Ev sahibi takımın kalecisi Burak Bozan, 48. dakikada bir anda kendini yere bıraktı. İlk müdahalenin ardından sedyeyle sahayı terk eden Burak'ın yerini 51. dakikada Sokratis Dioudis aldı.

18.01.2025 17:44  Güncelleme: 18:11
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. 0-0 biten müsabakanın ikinci yarısının başında yürekleri ağza getiren bir sakatlık yaşandı.

KENDİNİ BİR ANDA YERE BIRAKTI

Ev sahibi takımın kalecisi Burak Bozan, 48. dakikada bir anda kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen 24 yaşındaki kaleci, ilk müdahalenin ardından sahayı sedyeyle terk ettti. Gaziantep FK'da Burak'ın yerine 51. dakikada Sokratis Dioudis oyuna girdi. Burak Bozan'ın ilk yarının son dakikalarında Gökdeniz Bayrakdar ile girdiği ikili mücadelede aldığı darbeden dolayı bu sakatlığı yaşadığı tahmin ediliyor.

İşte o pozisyon;

Bir anda yere yığıldı: Gaziantep FK-Bodrum FK maçında korkutan sakatlık
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Bir anda yere yığıldı: Gaziantep FK-Bodrum FK maçında korkutan sakatlık

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Son Dakika Spor Bir anda yere yığıldı: Gaziantep FK-Bodrum FK maçında korkutan sakatlık - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Birşey yok 0 10 Yanıtla
  • Vadaa:
    mahalle.maci gibiydi gereksiz lig takımlarından 0 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bir anda yere yığıldı: Gaziantep FK-Bodrum FK maçında korkutan sakatlık - Son Dakika
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