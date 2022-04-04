Ahmet Çakar'dan gündemi sarsacak 'kaset' paylaşımı: Gerçek depremi izleyin - Son Dakika
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Ahmet Çakar'dan gündemi sarsacak 'kaset' paylaşımı: Gerçek depremi izleyin

04.04.2022 16:07
Ahmet Çakar'dan gündemi sarsacak 'kaset' paylaşımı: Gerçek depremi izleyin

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından gündemi sallayan iddialar ortaya attı. Çakar, "Bir avuç köpek, federasyonu yedi. Bir kaset bombası patlayabilir. İşte o zaman gerçek deprem olabilir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifasıyla gündem sallandı. Özdemir'in istifasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Özdemir'in yoğun eleştiriler ve baskı nedeniyle sağlığının bozulduğu ifade edildi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada zirveye oturdu. Çakar birbirinden çarpıcı iddialar ortaya attı.

İşte Ahmet Çakar'ın paylaşımları:

"BİR AVUÇ KÖPEK"

"Sevgili spor kamuoyu gördünüz mü? Bir avuç köpek, federasyonu yedi, Nihat Özdemir başkan gitti. TFF'yi istifaya götüren sürecin baş aktörü Servet Yardımcı'dır. Onun ve MHK'nin istifası da gerekir. Çok yakında bir ortam dinleme konuşma kasedi patlayabilir. Nihat Özdemir'in yanında bulunan ve göreve getirdiği insanlarla ilgili. Allah muhafaza, işte o zaman gerçek deprem olabilir."

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Son Dakika Spor Ahmet Çakar'dan gündemi sarsacak 'kaset' paylaşımı: Gerçek depremi izleyin - Son Dakika


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