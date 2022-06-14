Bir değil iki değil! Dünya dans ederek penaltı kurtaran kaleciyi konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bir değil iki değil! Dünya dans ederek penaltı kurtaran kaleciyi konuşuyor

14.06.2022 12:44
Bir değil iki değil! Dünya dans ederek penaltı kurtaran kaleciyi konuşuyor

Avustralya'yı Dünya Kupası'na taşıyan kaleci Andrew Redmayne'nin ilginç penaltı kurtarma tarzı dikkat çekti. Dans figürleri sergiledikten sonra kurtarış yapmak için atlayan kaleci başarılı olmasıyla da çok konuşuldu.

Avustralya Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kıtalararası play-off final maçında Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı. Katar 2022 vizesi alan 31. takım oldu. Avustralya, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, Danimarka ve Tunus'un yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek.

ANDREW REDMAYNE MAÇA DAMGA VURDU

Penaltı vuruşunu kullanacak olan rakip oyuncunun dikkatini dağıtmak için dans figürleri yapan Redmayne, penaltı vuruşunu kurtararak takımını Dünya Kupası'na taşıdı. 118.dakikada penaltılardaki başarısı göz önünde bulundurularak oyuna sokulan kaleci, ona karşı olan bu güveni boşa çıkarmadı. 3. milli maçına çıkan Redmayne, rakip kalecinin su şişesi üzerine yazdığı notları da tribüne fırlatarak yine gündem olacak bir harekete imza attı.

Bir değil iki değil! Dünya dans ederek penaltı kurtaran kaleciyi konuşuyor
Bir değil iki değil! Dünya dans ederek penaltı kurtaran kaleciyi konuşuyor
Bir değil iki değil! Dünya dans ederek penaltı kurtaran kaleciyi konuşuyor
Bir değil iki değil! Dünya dans ederek penaltı kurtaran kaleciyi konuşuyor
Bir değil iki değil! Dünya dans ederek penaltı kurtaran kaleciyi konuşuyor

İLK KURTARIŞI DEĞİL

Daily Mail'da yer alan habere göre; Andrew Redmayne, bu penaltı kurtarma tarzını birçok kez denedi. Bu denemelerinde başarıya ulaşan kaleci, teknik direktörlerin bu konudaki güvenini de kazandı.

Bir değil iki değil! Dünya dans ederek penaltı kurtaran kaleciyi konuşuyor
Bir değil iki değil! Dünya dans ederek penaltı kurtaran kaleciyi konuşuyor
Bir değil iki değil! Dünya dans ederek penaltı kurtaran kaleciyi konuşuyor
Bir değil iki değil! Dünya dans ederek penaltı kurtaran kaleciyi konuşuyor
YORUMLAR
500
Avustralya Milli Futbol Takımı, Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı Avustralya Milli Futbol Takımı, Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı Avustralya Dünya Kupası bileti aldı Avustralya Dünya Kupası bileti aldı

Avustralya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir değil iki değil! Dünya dans ederek penaltı kurtaran kaleciyi konuşuyor - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi
12:31 Rüşvet iddiaları partideki sonunu getirdi! Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi
12:23 Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek resmen göreve başladı
12:03 Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
11:51 İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı: İran suikast timleri odanızda bekliyor
11:42 Erdoğan'dan sonra Bakan Bilgin'de açıklama yaptı: Temmuzda çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenleme gerçekleştireceğiz
11:40 Yüz felci geçiren Justin Bieber, son durumu hakkında konuştu: Biliyorum bu fırtına geçecek, İsa yanımda
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 1.014 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:13 Benzine 97 kuruşluk indirim bekleniyor! Bu gece yarısından sonra uygulanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 12:48:30. #1.13#
SON DAKİKA: Bir değil iki değil! Dünya dans ederek penaltı kurtaran kaleciyi konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement