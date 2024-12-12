Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek - Son Dakika
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Spor

Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek

Bir dönem Avrupa\'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un ertelenen olağanüstü genel kurulunda başkan adayı çıkmadı. İstifa eden mevcut başkan, kulübün anahtarlarının valilik ve belediyeye teslim edileceğini söyledi Süper Lig'de uzun yıllar boy gösteren yeşil-siyahlılar, ülkemizi Avrupa'da da temsil etmişti.

12.12.2024 21:51
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Uzun süre Süper Lig'de boy gösteren ve ülkemizi de Avrupa'da da temsil eden Denizlispor, zor günler geçiriyor. Nesine 3. Lig'in 4. Grup'ta mücadele eden Ege ekibinde ertelenen olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadı, mevcut başkan ve yönetim kurulu görevinden istifa etti.

KONGREDE ADAY ÇIKMADI

Kulüpten yapılan açıklamada, EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda 4 Aralık'ta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen ve bugün tekrar aynı salonda yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadığı belirtildi.

KULÜBÜN ANAHTARI VALİLİĞE TESLİM EDİKECEK

Mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulunun görevinden istifa ettiği belirtilen açıklamada, yarın kulübün anahtarlarının valilik ve belediyeye teslim edileceği kaydedildi.

Denizlispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Seydi Bağdat:
    Fenerbahçe şampiyon olmasın diye yapmadığınız çirkeflik ve mücadelenin yarısını oynadığınız diğer maçlarda gösterseydiniz şimdi süperlikteydiniz beter olun dicemde beterin beteri olmuşsunuz 65 31 Yanıtla
  • Osman Özçelik:
    Çin cona gitsinler bir zamanlar onlara çalışıyorlardı 53 28 Yanıtla
  • Halil İbrahim Tüfekçi:
    Bursaspor ve Denizlispor’un hali işte.Fenerbahçe ile uğraşanın hali ortada 48 23 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    beter olun 42 18 Yanıtla
  • Çelikk:
    pok Avrupa yı titretti ama şu gerçek Fenerbahçe yi Şampiyonluktan Etti 2006 Da 41 12 Yanıtla
  • barış özcan:
    İlahi adalet. 26 12 Yanıtla
  • Ali Veli:
    herkes hakettiğini yaşar. unutmadık 16 dk uzayan maçı. beter olsun 23 11 Yanıtla
  • Ceylan Güzel:
    inşallah amatöre düşer 23 9 Yanıtla
  • Özkan Çelik:
    Avrupayı titreten... ?? 17 11 Yanıtla
  • Selcuk Aydin:
    Amatör lige kadar gidişiniz olsun dönüşünüz olmasın rengi bozuk şikeci takım 15 8 Yanıtla
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