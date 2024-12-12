Bir dönem Avrupa\'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek

Spor

Uzun süre Süper Lig'de boy gösteren ve ülkemizi de Avrupa'da da temsil eden Denizlispor, zor günler geçiriyor. Nesine 3. Lig'in 4. Grup'ta mücadele eden Ege ekibinde ertelenen olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadı, mevcut başkan ve yönetim kurulu görevinden istifa etti.

KONGREDE ADAY ÇIKMADI

Kulüpten yapılan açıklamada, EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda 4 Aralık'ta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen ve bugün tekrar aynı salonda yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadığı belirtildi.

KULÜBÜN ANAHTARI VALİLİĞE TESLİM EDİKECEK

Mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulunun görevinden istifa ettiği belirtilen açıklamada, yarın kulübün anahtarlarının valilik ve belediyeye teslim edileceği kaydedildi.