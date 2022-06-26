Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Guiza'ya oğlundan şok suçlama: Köpekleri bile benden daha iyi yaşıyor - Son Dakika
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Guiza'ya oğlundan şok suçlama: Köpekleri bile benden daha iyi yaşıyor

26.06.2022 11:48

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Guiza, İspanya'da bir televizyon programına katılan oğlu Cristian tarafından ebeveynlik görevlerini yerine getirmemekle suçlandı. Babasının kendisini terk ettiğini ve unuttuğunu belirten Cristian, "Babam büyüleyici bir dağ evinde kalıyor. Babamın köpekleri benden daha iyi yaşıyor. Sokakta uyuduğumu bile bilmiyor. Bir arkadaşımın evinde yaşıyorum" ifadesini kullandı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen golcü yıldız Daniel Güiza, ebeveynlik görevlerini yerine getirmemekle suçlanıyor. 2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen oyuncunun adı son dönemde yine aile içi problemlerle gündemde.

BABASI HAKKINDA OLUMLU İFADELER VERMİŞTİ

Rocio Herrera ile dünyaevine girmeden önce Rocio Aranda ile ilişkisi olan Güiza, Aranda'dan olan oğluna bakmamakla suçlanıyor. Şimdiki eşi Rocio Herrera ile evlenmeden birkaç gün önce, Güiza'nın oğlu velayet davasında konuşmuş ve babası hakkında olumlu ifadeler vermişti: "Birlikte çok kötü zamanlar geçirdik ve o bana her zaman her şeyi verdi. Babama yaptıkları için teşekkür ederim."

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Guiza'ya oğlundan şok suçlama: Köpekleri bile benden daha iyi yaşıyor
Guiza'nın oğlu Cristian.

"BABAM BENİ TERK ETTİ, HİÇBİR ŞEYİM YOK"

Ancak şimdi Cristian'ın düşünceleri değişmiş gibi görünüyor. AS'ta yer alan habere göre; "Sálvame" adlı programda konuşan Cristian, eski Fenerbahçeli hakkında şunları söyledi; "Babam beni terk etti. Hiçbir şeyim yok. Yavaş yavaş benden uzaklaştı. Sebebini bilmiyorum ama sanırım zaten bir ailesi var ve bizi unutacak. Büyüleyici bir dağ evinde kalıyor. Babamın köpekleri benden daha iyi yaşıyor. Sokakta uyuduğumu bile bilmiyor. Bir arkadaşımın evinde yaşıyorum."

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Guiza'ya oğlundan şok suçlama: Köpekleri bile benden daha iyi yaşıyor

GUIZA NE YAPIYOR?

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Getafe'ye katılan Güiza, İspanyol ekibinden kiralık olarak Darul Takzim'de forma giymişti. 2017'de Cadiz'den Sanluqueno'ya transfer olan santrfor, İspanya'da 3. Lig'de mücadele veriyor. 2017'de Cadiz'den Sanluqueno'ya transfer olan santrfor, İspanya'da 3. Lig'de mücadele veriyor.

DANIEL GUIZA'NIN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 94 resmi maça çıkarak 34 gole imza atan Daniel Güiza, maç başına 0,36 gol ortalamasıyla düşük bir ortalama tutturdu.

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