Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda ekibinin başına geçti

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertlilerde çalıştığı ilk teknik direktör olan Phillip Cocu, ülkesinin takımlarından Vitesse'nin başına geçti.

2024'ÜN ORTASINA KADAR VITESSE'DE

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevinden ayrılan Alman Thomas Letsch'in yerine 51 yaşındaki Hollandalı Cocu'yla 2024'ün sezon ortasına kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

HOLLANDA LİGİ'NDE 14. SIRADALAR

Futbolcu kökenli teknik direktörlerden Phillip Cocu, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı. Vitesse, 7 haftanın tamamlandığı ligde 5 puanla 14. sırada bulunuyor. Hollanda temsilcisinde geçen hafta görevini bırakan Letsch, Bundesliga ekiplerinden Bochum'un başına geçmişti.