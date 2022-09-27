Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda ekibinin başına geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda ekibinin başına geçti

27.09.2022 19:59

Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse, teknik direktörlüğe bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Phillip Cocu'yu getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli hoca ile 2024'ün sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertlilerde çalıştığı ilk teknik direktör olan Phillip Cocu, ülkesinin takımlarından Vitesse'nin başına geçti.

2024'ÜN ORTASINA KADAR VITESSE'DE

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevinden ayrılan Alman Thomas Letsch'in yerine 51 yaşındaki Hollandalı Cocu'yla 2024'ün sezon ortasına kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Vitesse'nin başına geçti

HOLLANDA LİGİ'NDE 14. SIRADALAR

Futbolcu kökenli teknik direktörlerden Phillip Cocu, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı. Vitesse, 7 haftanın tamamlandığı ligde 5 puanla 14. sırada bulunuyor. Hollanda temsilcisinde geçen hafta görevini bırakan Letsch, Bundesliga ekiplerinden Bochum'un başına geçmişti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Vitesse'nin başına geçti
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Philip Cocu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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