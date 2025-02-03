Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti

Spor

Katilin kimliği de cinayet anı da hayrete düşürdü

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'deki sakatlık sürecinin ardından yetiştiği kulüp Santos'a transfer olmuştu.

DİZİNİ BÜKEMEDİ, HAYRANLARI KAHROLDU

Brezilya ekibi Santos, Neymar'a unutamayacağı bir karşılama töreni düzenledi. Taraftarların büyük ilgisi sonrası gözyaşlarını tutamayan Neymar'ın o anları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Kendisine özel düzenlenen imza töreninde yeşil zemine çıkan Neymar'ın sakatlığı sebebiyle dizini bükememesi hayranlarını derinden yaraladı. Sahanın ortasına serilen Santos armasını öpmek için eğilen Neymar'ın dizini bükememesi hayranlarını derinden üzdü.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMIŞTI

O anların ardından hüngür hüngür ağlayan Neymar'ın videosu 2 günde sosyal medyada 300 milyondan fazla görüntülenme aldı.