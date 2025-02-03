Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'deki sakatlık sürecinin ardından yetiştiği kulüp Santos'a transfer olmuştu.
Brezilya ekibi Santos, Neymar'a unutamayacağı bir karşılama töreni düzenledi. Taraftarların büyük ilgisi sonrası gözyaşlarını tutamayan Neymar'ın o anları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Kendisine özel düzenlenen imza töreninde yeşil zemine çıkan Neymar'ın sakatlığı sebebiyle dizini bükememesi hayranlarını derinden yaraladı. Sahanın ortasına serilen Santos armasını öpmek için eğilen Neymar'ın dizini bükememesi hayranlarını derinden üzdü.
O anların ardından hüngür hüngür ağlayan Neymar'ın videosu 2 günde sosyal medyada 300 milyondan fazla görüntülenme aldı.
Son Dakika › Spor › Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti - Son Dakika
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