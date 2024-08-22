Bir günde 17 milyon oldu! Ronaldo'nun YouTube kanalı rekor kırdı - Son Dakika
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Spor

Bir günde 17 milyon oldu! Ronaldo'nun YouTube kanalı rekor kırdı

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Cristiano Ronaldo'nun 21 Ağustos'ta açtığı YouTube kanalı, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi kazandı. Kanal, kısa süre içerisinde 17 milyon aboneye ulaştı ve yükselişini sürdürüyor.

22.08.2024 13:09  Güncelleme: 13:21
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Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 21 Ağustos'ta açtığı YouTube kanalı, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi kazandı.

1 GÜNDE 16 MİLYON OLDU

Cristiano Ronaldo'nun 21 Ağustos Çarşamba günü açtığı YouTube hesabı kısa sürede 16 milyon aboneye ulaştı ve yükselmeye de devam ediyor.

GOLD PLAKET BİLE ALDI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Cristiano, YouTube kanalı açtığını bir video ile duyurdu. Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e de içeriklerinde yer verdi. Öte yandan kanalı kısa sürede dünyanın en çok takipçisi olan YouTube kanalları arasına giren Ronaldo, 1 milyon aboneye özel gönderilen gold plaketi de ailesiyle paylaştı.

Bir günde 17 milyon oldu! Ronaldo\'nun YouTube kanalı rekor kırdı

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Son Dakika Spor Bir günde 17 milyon oldu! Ronaldo'nun YouTube kanalı rekor kırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Çelikk: İşte kalite farkı ne yazık ki Alnassr da başarı yok 6 2 Yanıtla
  • Ali Öztürk: siz de hergün yazın böyle ki 17 milyon olsun 3 0 Yanıtla
  • Çuvaldız: 20 milyon an itibarı ile 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan: 16 mi 17 dimi 0 0 Yanıtla

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