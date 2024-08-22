Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 21 Ağustos'ta açtığı YouTube kanalı, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi kazandı.
Cristiano Ronaldo'nun 21 Ağustos Çarşamba günü açtığı YouTube hesabı kısa sürede 16 milyon aboneye ulaştı ve yükselmeye de devam ediyor.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Cristiano, YouTube kanalı açtığını bir video ile duyurdu. Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e de içeriklerinde yer verdi. Öte yandan kanalı kısa sürede dünyanın en çok takipçisi olan YouTube kanalları arasına giren Ronaldo, 1 milyon aboneye özel gönderilen gold plaketi de ailesiyle paylaştı.
Son Dakika › Spor › Bir günde 17 milyon oldu! Ronaldo'nun YouTube kanalı rekor kırdı - Son Dakika
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