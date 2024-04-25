Profesyonel boksör Ryan Garcia, Devin Haney'i yendikten sonra model Grace Boor ile vakit geçirirken görüldü - Son Dakika
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Spor

Profesyonel boksör Ryan Garcia, Devin Haney'i yendikten sonra model Grace Boor ile vakit geçirirken görüldü

Amerikalı boksör Ryan Garcia, Cumartesi günü yapılan maçta rakibini yendikten sonra model Grace Boor ile Miami'de vakit geçirdi. Garcia'nın önceki nişanlısı Savannah Bond'un başarısının ardından bu ilişki yaşandığı iddia ediliyor.

25.04.2024 12:06  Güncelleme: 12:13
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Amerikalı profesyonel boksör Ryan Garcia, Devin Haney'i yendikten sonra model Grace Boor ile vakit geçirirken görüldü.

25 yaşındaki Garcia, Cumartesi günü New York'taki Barclays Center'da yapılan maçta rakibini üç kez yere serdikten sonra çoğunluk kararıyla galip geldi.

Dövüşten önce, "Kral Ry" olarak da bilinen Garcia, yetişkin film yıldızı Savannah Bond ile nişanlandığını duyurmuştu. Hayranları, Savannah'ın başarısının arkasındaki neden olarak gösterilmişti.

Savannah, gerçek adıyla Kelli-Anne Oxley, 100'den fazla yetişkin filmde oynadı ve 2 milyon sterlinlik bir net servete sahip olduğu bildiriliyor.

Şimdi Garcia, zaferini Miami'de modelAlexa Dellanos ile kutladı; burada Grace ile güneşin tadını çıkarırken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Garcia siyah bir mayo ve ayakkabısız siyah çoraplar giymişken, sosyal medya kişiliği beyaz bir bikiniyle dikkat çekti.

Fotoğraflardan birinde ikilinin el ele tutuşarak sokaklarda yürüdüğü görülüyor. Grace ayrıca, boksörün kendisi önünde şınav çekerken çektiği bir videoyu hikayesinde paylaştı ve takipçilerine "Ryan şu anda hava mı atıyor?" diye sordu.

Grace, Instagram'da 2,7 milyon takipçi toplamış güçlü bir hayran kitlesine sahiptir ve hesabı çekici fotoğraflarla doludur.

Bu olay, Garcia'nın sosyal medya kişiliği Alexa Dellanos ile takıldığı görüldükten sonra yaşandı. 28 yaşındaki Alexa'nın Instagram'da 9 milyon takipçisi bulunuyor ve sıklıkla göz alıcı fotoğraflarını paylaşıyor.

Bir hafta önce nişanlandığını duyuran Amerikalı Boksör Ryan Garcia, Miami'de bir modelle el ele görüntülendi
Bir hafta önce nişanlandığını duyuran Amerikalı Boksör Ryan Garcia, Miami'de bir modelle el ele görüntülendi
Bir hafta önce nişanlandığını duyuran Amerikalı Boksör Ryan Garcia, Miami'de bir modelle el ele görüntülendi
Bir hafta önce nişanlandığını duyuran Amerikalı Boksör Ryan Garcia, Miami'de bir modelle el ele görüntülendi

New York, Miami, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Profesyonel boksör Ryan Garcia, Devin Haney'i yendikten sonra model Grace Boor ile vakit geçirirken görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Profesyonel boksör Ryan Garcia, Devin Haney'i yendikten sonra model Grace Boor ile vakit geçirirken görüldü - Son Dakika
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