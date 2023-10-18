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Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak G.Saray ve F.Bahçe kehaneti: Kırılmalar olacaktır - Son Dakika

Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak G.Saray ve F.Bahçe kehaneti: Kırılmalar olacaktır

Son Güncelleme: 18.10.2023 18:41

Trabzonspor'a geri dönen teknik direktör Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın Avrupa'da başarılı olabileceğini ifade eden Avcı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iyi ve yüksek maliyetli kadrolar kurduklarını ancak kırılmaların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'a geri dönen teknik direktör Abdullah Avcı, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"NEREDE KALMIŞTIK?"

Takım için hedeflerini dile getiren Avcı, "Nerede kalmıştık? Trabzonspor'un bulunduğu yerde yarış vardır. Kısa süreçte, Avrupa kupalarına katılabilmek, devamlı maç kazanma alışkanlığını alıp nerelere ulaşabiliyoruz, devre arasına ve sezon sonuna planlama yaparak hareket etmek hedeflerimiz var" dedi.

"F.BAHÇE VE G.SARAY'DA KIRILMALAR OLACAKTIR"

Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, "Fenerbahçe ve Galatasaray iyi kadrolar, yüksek maliyetli kadrolar kurdular. Kırılmalar olacaktır. Biz maç kazanma alışkanlığını yakalayıp nerelere taşıyacak bu bizi... 20/21 sezonunda takım 17'inciydi, 4'üncü olduk. 7 maç üst üste seri yakaladık, neredeyse yukarı yapışıyorduk. Bunu kazanalım, Avrupa kupalarına gidelim. Türkiye Kupası var, çok önemli hedef. Gelecek senenin de planlamasını yapalım. Trabzonspor, en tepeye oynamak için bugünden itibaren planlamasını yapacak" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak G.Saray ve F.Bahçe kehaneti: Kırılmalar olacaktır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak G.Saray ve F.Bahçe kehaneti: Kırılmalar olacaktır - Son Dakika
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