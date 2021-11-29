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Bir şampiyonlukta Balkanlar'dan - Son Dakika

Bir şampiyonlukta Balkanlar'dan

29.11.2021 11:41
Bir şampiyonlukta Balkanlar'dan

Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları Damla Su Türemen, Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan'dan oluşan Genç Kızlar Karate Kata Milli Takımı, Avrupa'nın ardından bir şampiyonlukta Balkanlar'dan aldı.

Denizli Büyükşehir Belediye spor Karate Takımı sporcuları Damla Su Türemen, Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan'dan oluşan Genç Kızlar Karate Kata Milli Takımı, Avrupa'nın ardından bir şampiyonlukta Balkanlar'dan aldı.

Hırvatistan'ın Rijeka şehrinde 26-28 Kasım tarihlerinde yapılan Ümit, Genç ve U-21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları şampiyonaya damgasını vurdu. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda aldıkları derecelerle gönüllerde taht kuran Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları Damla Su Türemen, Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan'dan oluşan Genç Kızlar Karate Kata Milli Takımı, tüm rakiplerini yenerek altın madalyaya uzandı. Takım halinde Balkan Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Damla Su Türemen aynı organizasyonda bireysel kata kategorisinde de birinciliği alarak altın madalyanın sahibi oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Peri Koyuncu ise bireysel kata müsabakalarında bronz madalya almaya hak kazanarak Denizli ve Türkiye'ye bir madalya daha getirmenin gururunu yaşadı.

"Sizlerle gurur duyuyoruz"

Müsabakalarda Denizli ve Türkiye'yi başarıyla temsil eden Denizli'nin altın kızlarını tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyespor sporcuları Damla Su Türemen, Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan'a "Sizlerle gurur duyuyoruz" mesajını gönderdi. Ekibin yeni madalyalarla bir kez daha kendilerini gururlandırdığını belirten Başkan Zolan, "Hırvatistan'da düzenlenen 21. Balkan Gençler Karate Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan sporcularımız Damla Su Türemen, Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan'ı, bireysel olarak Balkan Şampiyonu olan sporcumuz Damla Su Türemen ile bronz madalya kazanan Peri Koyuncu'yu yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan'dan mutlaka bir dalda spor yapın çağrısı

Spora ve sporcuya olan desteklerinin aratarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 20'nin üzerinde ücretsiz spor kursu verdiklerini hatırlattı. Sporun ruh ve beden sağlığının yanında bir kurallar zinciri olduğunu, insanı disipline ederek hayata hazırladığını kaydeden Başkan Zolan, şunları belirtti: "Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlaka bir dalda spor yapmalarını istiyoruz. Denizlimizin gençlerine destek verdikçe çok şükür başarıları da gümbür gümbür geliyor. Bizim çocuklarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Allah'ım başarılarını daim eylesin" dedi.

Altın kızların 2021 dereceleri

2021 Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Bayan Takım Kata Türkiye Şampiyonu, 2021 Avrupa Şampiyonası Ferdi Kategoride Damla Su Türemen Avrupa Şampiyonu, 2021 Avrupa Şampiyonası Bayan Takım Kata'da Avrupa 2.'liği,

2021 Büyükler Türkiye Şampiyonası, Damla Su Türemen Türkiye Şampiyonu oldu. - DENİZLİ

Bir şampiyonlukta Balkanlar'dan
Bir şampiyonlukta Balkanlar'dan
Bir şampiyonlukta Balkanlar'dan
Bir şampiyonlukta Balkanlar'dan

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bir şampiyonlukta Balkanlar'dan - Son Dakika Spor


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