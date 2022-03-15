Bir tarih silinecek! Manchester United'ın stadı yıkılıyor - Son Dakika
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Bir tarih silinecek! Manchester United'ın stadı yıkılıyor

15.03.2022 18:34
Bir tarih silinecek! Manchester United'ın stadı yıkılıyor

Manchester United'ın sahipleri Glazer ailesi, modern bir stat inşa etmek için çalışmalara başladı. 112 yıllık stadyumun tamamen yıkılıp yeniden yapılması gündemde.

Manchester United, taraftarın maç deneyimi iyileştirmek adına Old Trafford stadını modernleştirmeyi planlıyor. GOAL'ün haberine göre, İngiliz kulüp tarihte birçok finale ev sahipliği yapan Old Trafford'u kapsamlı olarak yenileme çalışması yapmak istiyor.

Bir Tarih silinecek! Manchester United'ın stadı yıkılıyor

ŞİRKETLER KAPIDA BEKLİYOR

Aynı yere yeni bir stadyum inşa edilmesi henüz sadece fikir aşamasında olsa da United yönetimi tüm ihtimalleri değerlendirmeye kararlı gözüküyor. Old Trafford'un yenileme çalışmaları için henüz bir şirketle anlaşılmadı ancak çok sayıda şirketin çeşitli tekliflerle kulübün kapısını çaldığı belirtildi.

TARAFTARA SORULACAK

Kulüp yönetimi takımın iç saha maçlarını Old Trafford'da oynamasına izin verecek bir şekilde yenileme çalışmasına öncelik veriyor. Kırmızı Şeytanlar, bir şirketle anlaşmadan önce taraftarlarının da düşüncelerine başvuracak.

Bir Tarih silinecek! Manchester United'ın stadı yıkılıyor

"ŞARTLARI İYİLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Manchester United yöneticisi Collete Roche, geçtiğimiz aylarda, "Old Trafford'un modernleştirilmesi için bir plan oluşturmaya çalışıyoruz.Mimarlık, mühendislik, inşaat, modelleme, ulaşım, güvenlik ve daha birçok farklı alanda çalışan şirketle görüşmeler gerçekleştirdik. Bu aşamada vizyonumuzu ve hedeflerimizi belirleyeceğiz" demişti.

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Manchester United FC, Cristiano Ronaldo, Old Trafford, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

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