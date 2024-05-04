Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı

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Hollanda Eerste Divisie'nin 37. haftasında Roda ile Cambuur'u karşı karşıya geldiği maçta sahalarda ender görülen dramatik anlar yaşandı.

TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Hollanda Eerste Divisie'de Roda sahasında Cambuur'u 2-0'lık skorla yendi. Roda taraftarları, Eredivisie'ye yükseldiklerini düşünerek kutlama yapmak için sahaya girdi. Ancak diğer maçta Groningen, 90+5'te beraberlik golünü attı ve Roda'nın Eredivisie'ye yükselmesini engelledi.

DİĞER TAKIM SON ANDA GOL ATTI

Ancak Roda'nın en yakın takipçisi Groningen, Telstar'a konuk olduğu maçın son dakikasında Thom van Bergen ile golü buldu ve maç 1-1 berabere bitti. 90+5'te gelen gol sonrası Groningen, Roda'nın Eredivisie'ye yükselmesini engelledi.

SON HAFTA KAPIŞACAKLAR

Öte yandan Willem'in ardından lig yükselecek ikinci takım ise son haftada belli olacak. Lig ikincisi Roda ile üçüncü Groningen, Eredivisie'ye çıkabilmek için karşı karşıya gelecek.