Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı - Son Dakika
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Spor

Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı

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Hollanda Eerste Divisie'de Roda, evinde Cambuur'u 2-0'lık skorla yendi. Roda taraftarları, Eredivisie'ye yükseldiklerini düşünerek sahaya inerek kutlama yaptı. Ancak, diğer maçta Groningen, son dakikada beraberlik golü atarak Roda'nın Eredivisie'ye yükselmesini engelledi. Öte yandan Willem'in ardından lig yükselecek ikinci takım ise son haftada belli olacak. Lig ikincisi Roda ile üçüncü Groningen, Eredivisie'ye çıkabilmek için karşı karşıya gelecek.

04.05.2024 12:09  Güncelleme: 12:18
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Hollanda Eerste Divisie'nin 37. haftasında Roda ile Cambuur'u karşı karşıya geldiği maçta sahalarda ender görülen dramatik anlar yaşandı.

TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Hollanda Eerste Divisie'de Roda sahasında Cambuur'u 2-0'lık skorla yendi. Roda taraftarları, Eredivisie'ye yükseldiklerini düşünerek kutlama yapmak için sahaya girdi. Ancak diğer maçta Groningen, 90+5'te beraberlik golünü attı ve Roda'nın Eredivisie'ye yükselmesini engelledi.

DİĞER TAKIM SON ANDA GOL ATTI

Ancak Roda'nın en yakın takipçisi Groningen, Telstar'a konuk olduğu maçın son dakikasında Thom van Bergen ile golü buldu ve maç 1-1 berabere bitti. 90+5'te gelen gol sonrası Groningen, Roda'nın Eredivisie'ye yükselmesini engelledi.

SON HAFTA KAPIŞACAKLAR

Öte yandan Willem'in ardından lig yükselecek ikinci takım ise son haftada belli olacak. Lig ikincisi Roda ile üçüncü Groningen, Eredivisie'ye çıkabilmek için karşı karşıya gelecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Groningen, Hollanda, Cambuur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı - Son Dakika

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