Bir zamanlar paha biçilemeyen süper yıldızın değeri dibi gördü

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Transfermarkt, Suudi Pro Ligi'nde oynayan futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Cristiano Ronaldo, Neymar, Talisca ve Merih Demiral gibi isimlerin piyasa rakamları yeniden değerlendirildi.

Suudi Arabistan liginde forma giyen yıldızların, Transfermarkt'taki piyasa değerleri yeniden gözden geçirildi. Güncellemelerde birçok yıldızın değerinin düşmesi dikkat çekti. Al-Ittihad'da oynayan Moussa Diaby'nin değeri 55 milyon euro'dan, 35 milyon euroya düşse de ligin en değerli oyuncusu olma unvanını korudu.

39 yaşındaki Portekizli Cristiano Ronaldo da değeri düşenlerden oldu. Piyasa rakamları 15 milyon eurodan 12 milyon euroya gerilese de, 35 yaş üstü oyuncular arasında hala dünyanın en değerlisi konumunda yer aldı.

Öte yandan Al-Hilal forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın değeri de 16 milyon eurodan 14 milyon euro'ya geriledi. Son dönemde adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Brezilyalı Talisca'nın piyasa değeri ise 13 milyon eurodan 12 milyon euroya düştü.

NEYMAR DİBİ GÖRDÜ

2017-18 sezonunda Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro ödenerek transfer olan ve hala futbol tarihinin en pahalı transferi olma unvanını elinde bulunduran Neymar ise adeta dibi gördü. Geçen sene 90 milyon euroya transfer olduğu Al-Hilal'de; son iki sezondur 60'tan fazla maç kaçıran Brezilyalı süper yıldızın değeri 30 milyon eurodan 15 milyon euro'ya düştü.