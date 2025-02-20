Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren takım şimdi doğalgaz faturasını ödeyemiyor - Son Dakika
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Spor

Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren takım şimdi doğalgaz faturasını ödeyemiyor

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Mali sıkıntılar yaşayan Denizlispor, 1 milyon 961 bin liralık doğalgaz borcuyla sarsıldı. Borcun ödenmemesi halinde gazın kesileceği belirtildi. Faturanın ödenmemesi durumunda bir sonraki aya 754 bin TL'lik gecikme zammı uygulanacağı hatırlatıldı.

20.02.2025 15:46
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Denizlispor, büyük mali sıkıntılar yaşarken şimdi de doğalgaz faturası şoku ile karşı karşıya. Ege ekibinin, 1 milyon 961 bin liralık doğalgaz borcu ödenmezse, gazın kesileceği belirtildi. Denizlispor, doğalgaz dağıtım şirketi Enerya'ya tepki gösterdi.

ÖDENMEZSE KESİLECEK

Zor günler geçiren Denizlispor, ödeyemediği doğalgaz faturası nedeniyle hatırlatma ve gaz kesme uyarısına sitem etti. Doğalgaz dağıtım şirketi Enerya, Denizlispor'un 1 milyon 961 bin TL'lik faturasının 19 Şubat'a kadar ödenmemesi halinde kesinti yapılacağını bildirdi. Ayrıca faturanın ödenmesinin ardından bir sonraki aya 754 bin TL'lik gecikme zammı uygulanacağı hatırlatıldı.

TFF Nesine 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor sosyal medya hesabında doğalgaz dağıtım şirketi Enerya'ya tepki gösterdi. Zor günler geçiren yeşil siyahlı ekip 'Yorumsuz' olarak paylaştığı hatırlatma mesajında Enerya'ya sitem etti.

Denizlispor'un paylaştığı Enerya tarafından gönderilen hatırlatma ve gaz kesme uyarısında, "Aboneliklerinize ait toplamda 1 milyon 961 bin 160 TL vadesi geçmiş ödenmemiş doğalgaz tüketim bedeli borcunuz bulunmaktadır. Vadesi geçmiş olan tüketim bedeli faturalarına karşılık 754 bin 436 lira 68 kuruş gecikme bedeli (17.02.2025 tarihi itibari ile KDV dahil gecikme bedeli, ödeme tarihine göre gecikme bedeli değişkenlik gösterir)ödeme gerçekleştikten sonra ilk faturaya tahakkuk edilecektir. Vadesi geçmiş olan borçlarınızın ödenmemesi durumunda 19.02.2025 Çarşamba günü gaz arzınız durdurulacaktır" ifadeleri yer aldı.

Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren takım şimdi doğalgaz faturasını ödeyemiyor
Bir zamanlar Süper Lig\'de fırtınalar estiren takım şimdi doğalgaz faturasını ödeyemiyor

Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren takım şimdi doğalgaz faturasını ödeyemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ömer özdaş:
    fenerln ahı tuttu 39 10 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Fenerbahçe nin ahını almayın alırsanız yüzünüz gülmez aha böyle. 34 10 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    2006 yılında rahmetli ali ipek başkanları cincona şampiyonluk hediye etmişti..ödeyiversinler borcunu da dursun dayı ne olacak sevaptır.. 30 10 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Yusuf Şimşek şimdi size yardımcı olur pirimi o aldı çatır çatır yiyor sizde gaz borçu ile uğraşın FENERLE uğraşanın sonu bu 23 9 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Türkiye de her fırsatta anadolu kulüpleri şöyle böyle derler ama hiç bakmazlar anadolu kulüpleri ni gelen soymuş giden soymuş 26 2 Yanıtla
  • Derman null:
    Adnan Polat ödemiyormu artık siz beter olun mk... 16 7 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    ACUN ÖDESİN BELKİ YİLLAR SONRA LAZIM OLABİLİR... 9 10 Yanıtla
    cengiz:
    Hakan Şükür varken ayıp acun ne alaka 0 0
  • Binali Şahin:
    bugün 20 şubat haber geç kalmış 13 1 Yanıtla
  • Bilen bilir:
    faturayı Maho ağaya gönderin gidin ahırdanda iki öküz alın dert etmeyin böyle küçük şeyleri 9 0 Yanıtla
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