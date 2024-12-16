Bir zamanlar Süper Lig'de olan takımların şimdiki hali içler acısı - Son Dakika
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Bir zamanlar Süper Lig'de olan takımların şimdiki hali içler acısı

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Bir zamanlar Süper Lig'de adını sıkça duyduğumuz kulüpler, ekonomik sorunlar nedeniyle alt liglere düştü. Ekonomik sorunlar nedeniyle transfer yapamayan ve alt liglerde mücadele etmek zorunda kalan kulüpler, futbolun finansal boyutunun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

16.12.2024 14:27  Güncelleme: 16:25
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Bir zamanlar Süper Lig'de adını sıkça duyduğumuz kulüpler burada tutunamayarak alt liglere düştüler. Bu ekiplerden birçoğu ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Hakem kararlarının tartışıldığı, kulüpler arasındaki karşılıklı açıklamaların her geçen gün arttığı Türk futbolunda bazı takımların yaşadığı ekonomik sıkıntılar da dikkati çekiyor. Alt liglere göre gelir olarak daha iyi durumdaki Süper Lig'deki ekipler, ligden düştükten sonra yaşadıkları sıkıntıları aşamıyor.

139 takımın mücadele ettiği profesyonel liglerde Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre yaptığı incelemede Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'den 6 ekibe puan silme cezası verdi.

Süper Lig'den Adana Demirspor, 2. Lig'den Nazillispor, Afyonspor, Giresunspor, Bucaspor 1928 ve Altay, üçer puan silme cezasına çarptırıldı.

FIFA Disiplin Komitesi tarafından 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 3 ayrı dosyadan 6'şar olmak üzere toplam 18, Nesine 2. Lig temsilcisi Giresunspor'a da 1 dosyadan 6 puan silme cezası verildi.

SORUNLAR PEŞLERİNİ BIRAKMIYOR

Profesyonel liglerde yollarına devam eden takımlardan bazıları geçmiş dönem borçlarından dolayı transfer yapamıyor.

1. Lig'de mücadelesini sürdüren Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda ettikten sonra ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından liglerden 1,5 yıl uzak kaldı. Bu sezon tekrar liglere dönen Malatya temsilcisi zor günler geçiyor.

2021-2022'de Süper Lig'den düştükten sonra 2. Lig'e kadar gerileyen Altay, 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alıyor. Şirketleşme çabaları sonuç vermeyen siyah-beyazlı ekip, kadrosundaki bazı oyuncuların yanı sıra genç isimlerle yoluna devam ediyor.

Mücadelesini 3. Lig'de sürdüren İzmir temsilcisi Karşıyaka'da olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadı. Yeşil-kırmızılı kulüpte yeni kongre, 24 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek.

DENİZLİSPOR SAHİPSİZ KALDI

Süper Lig'den düştükten sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'un olağanüstü genel kurulunda yönetime talip çıkmadı. Futbol takımı 3. Lig'e kadar gerileyen Denizlispor Kulübü, 2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. O sezon son 16 turuna kadar yükselen yeşil-siyahlı ekip, kupaya uzanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyondan elendi. Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2020-2021'de Süper Lig, 2022-2023'te 1. Lig'e veda ettikten sonra geçen sezon da TFF 2. Lig'de tutunamadı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşadıktan sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor, bu sezon başında yaptığı yapılanmanın ardından yoluna namağlup devam ettiği 3. Lig 1. Grup'ta en yakın rakiplerinin on birer puan önünde lider durumda bulunuyor.

AMATÖR LİGE KADAR DÜŞTÜLER

Süper Lig'de kesintisiz 7 sezon mücadele eden ve bu süreçte Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı birer kez müzesine götüren, UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Akhisarspor, hızlı düşüşün ardından geçen yıl Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi. Manisa temsilcisi, Süper Lig'de oynayıp amatöre düşen 32. ekip olmuştu.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta ilk 2 maçında 16 gol yiyip gol atamayan Akhisarspor, daha sonraki maçlara çıkmama kararı aldığı için Süper Amatör Küme'ye geriledi.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş Orduspor, Gaziantepspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Mersin İdmanyurdu ve Eskişehirspor da profesyonel liglerde tutunamadı.

Bir zamanlar Süper Lig\'de olan takımların şimdiki hali içler acısı

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Son Dakika Spor Bir zamanlar Süper Lig'de olan takımların şimdiki hali içler acısı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Hakan Aydın:
    Eskişehirspor BAL Ligi'nde 30 bin seyirciye oynuyor. Lig amatör ama süper ligde hangi takımda var böyle taraftar 10 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    paran yoksa oynamayaksin the end 5 3 Yanıtla
  • Depeche:
    kapatın gitsin 4 1 Yanıtla
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