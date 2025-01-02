Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi sahipsiz kaldı - Son Dakika
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Spor

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi sahipsiz kaldı

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Bir dönem Süper Lig'de de adından söz ettiren Denizlispor, 2025 yılına başkansız girdi. TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattındaki kulüpte, olağanüstü kongre öncesi henüz adaylık açıklayan isim çıkmadı. Denizlispor'un 400 milyon TL civarında borcu bulunuyor.

02.01.2025 13:27  Güncelleme: 13:42
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Bir zamanlar Süper Lig'de adından söz ettiren köklü kulüp Denizlispor sahipsiz kaldı. Yeşil siyahlı ekip yeni yıla başkansız girdi.

SAHİPSİZ KALDILAR

Denizlispor'da olağanüstü kongre öncesi henüz adaylık açıklayan isim çıkmadı. Denizlispor'un 12 Aralık'taki son olağanüstü genel kurulunda aday çıkmazken, kulübün anahtarları valilik ve belediyeye teslim edilmek istendi. Yeniden kongre kararı alan yeşil-siyahlılarda son Başkan Ahmet Yalın Yıldırım aday olmayacağını açıkladı. Kulüpte adaylık için yalnız iş insanı Mehmet Uğur Tatar'ın adının geçtiği ancak Tatar'ın da kararsız olduğu öğrenildi.

TOPLAM BORÇLARI 400 MİLYON TL

EGS Kongre Merkezi'ndeki genel kurulun ilk tarihi yarın olarak açıklanırken, yasal çoğunluk sağlanamayacağından seçimin 10 Ocak'taki ikinci oturumda yapılması bekleniyor. Üst üste küme düşen, transfer yasağıyla altyapı oyuncularından kurulu kadrosu kalan, 6 puanı FIFA tarafından silinince ligde dibe demir atan Denizlispor'un 400 milyon TL civarında borcu bulunuyor.

Bir zamanlar Süper Lig\'i sallayan takım şimdi sahipsiz kaldı

Denizlispor, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi sahipsiz kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emir Emir:
    BİRİLERİNİN KAYIĞINA BİNİP,BİRİLERİNE LAF YETİŞTİREN ESKİ BAŞKANLARINIZ NERDE?PARAMI KALMADI YOKSA MİADI DOLAN KULLANIŞLI APARATIN SONU ÇÖPLÜKTÜR.ENBÜYÜK FENERBAHÇE. 8 3 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Yiyecek para kalmamış aday olmazlar tabi 8 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sizin gibi boş takım 5 3 Yanıtla
  • Ayhan Ünsal:
    yaptıklarının cezasını çekiyorlar dürüst olmaklazım 4 2 Yanıtla
  • Murat Sert:
    para kazanamiyorsa kapatın.bu borcu kim ödeyecek simdi.yazik ya.devlete yük olmayin bari.devlet neden icra koymuyor bu kadar borca anlamiyorum. 1 2 Yanıtla
  • Adam eve:
    Galatasarayın kayığına binenlerin sonları hep aynı daha beter olsunlar 0 0 Yanıtla
  • AyYiLdiZ kilimci:
    acuna soyleyin o sahiplenir zaten turkiyede klup aramiyormuydu tam onluk bir takim ucuza maal edip guzel bir superlig klubu olabilir tabi fenerbahceden kopabilirse sakaryasporu istemis ama o agir gelir ona 0 0 Yanıtla
  • Nezif Aslan:
    FB vebali ağırdır 0 0 Yanıtla
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