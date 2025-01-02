Bir zamanlar Süper Lig\'i sallayan takım şimdi sahipsiz kaldı

Spor

Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

Bir zamanlar Süper Lig'de adından söz ettiren köklü kulüp Denizlispor sahipsiz kaldı. Yeşil siyahlı ekip yeni yıla başkansız girdi.

SAHİPSİZ KALDILAR

Denizlispor'da olağanüstü kongre öncesi henüz adaylık açıklayan isim çıkmadı. Denizlispor'un 12 Aralık'taki son olağanüstü genel kurulunda aday çıkmazken, kulübün anahtarları valilik ve belediyeye teslim edilmek istendi. Yeniden kongre kararı alan yeşil-siyahlılarda son Başkan Ahmet Yalın Yıldırım aday olmayacağını açıkladı. Kulüpte adaylık için yalnız iş insanı Mehmet Uğur Tatar'ın adının geçtiği ancak Tatar'ın da kararsız olduğu öğrenildi.

TOPLAM BORÇLARI 400 MİLYON TL

EGS Kongre Merkezi'ndeki genel kurulun ilk tarihi yarın olarak açıklanırken, yasal çoğunluk sağlanamayacağından seçimin 10 Ocak'taki ikinci oturumda yapılması bekleniyor. Üst üste küme düşen, transfer yasağıyla altyapı oyuncularından kurulu kadrosu kalan, 6 puanı FIFA tarafından silinince ligde dibe demir atan Denizlispor'un 400 milyon TL civarında borcu bulunuyor.