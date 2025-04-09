Birbirlerine girmişlerdi! Saint-Maximin\'den Mourinho itirafı

Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro kiralık bedeli ödeyerek Ah Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, FBTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, teknik direktör Jose Mourinho ile aralarındaki olaya da değindi.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTEDİĞİMİZİ HERKESE GÖSTERDİK"

28 yaşındaki futbolcunun Portekizli teknik adamla ilgili açıklamaları şu şekilde;

"Gerçekten zorlu bir maçtı. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında geçmişte oynanan maçlara da bakacak olursak, daima hep zor geçen maçlar olarak göze çarpıyor. Trabzonspor'a karşı ilk oynadığımız maç da zordu. Son dakika atmış olduğumuz golle beraber galip gelmesini bildik. Son oynadığımız maç evimizdeydik ve tek istediğimiz 3 puanı elde edebilmekti. Bunu elde edebildiğimiz için mutluyuz. Aynı zamanda puan farkını 3'e indirebilmek ve rakibe baskı yaratabilmek açısından çok önemliydi. Maç bizim açımızdan kolay geçmedi. Kalemizde 1 gol gördük ve yediğimiz golden sonra işler biraz zorlaştı ama bu noktadan sonra bir karakter göstermemiz gerekiyordu. Bunu da göstermeyi başardık. Şampiyon olmak istediğimizi herkese gösterdik ve güçlü bir cevap verdik 4-1'lik neticeyle. Talisca'nın son attığı gol de gerçekten inanılmazdı. Taraftarlarımızın arkamızda oluşuyla beraber sezonun sonuna kadar her maçı kazanmamız gerekiyor ki şampiyon olma şansımızı yükseltelim.

"HER ZAMAN DÜRÜST KONUŞAN BİRİYİM"

Ben her zaman dürüst konuşan bir insanım. Futbolda da her zaman bunu ortaya koymaya çalışıyorum. Aslında insanlar futbolun içinde her zaman düşündükleri şeyleri söyleyemezler, farkı şeyler anlatabilirler. Fakat burada benim bakış açım sevdiğim şeyi yapmaktan ve dürüst olmaktan yanayım. Ben bu işi sadece sevdiğim için yapıyorum. Futbolun içindeki hissi, atmosferi her şeyi çok seviyorum. Dolayısıyla bu sebeplerden dolayı ben futbol oynuyorum. Bazı insanlara göre futbol oynama sebeplerim farklıdır ve buna da saygı duyuyorum. Tabii ki futbola ilk başladığım zaman amacım para kazanabilmek ve hayallerimi gerçekleştirebilmek ve ailemi geçindirebilmekti. Ben bu düşüncelerimi ve isteklerimi gerçekleştirdim. O yüzden şu an sadece sevdiğim iş olan futbol oynamaya odaklanmış durumdayım.

MOURINHO'NUN İLK TELEFONU

Hocamız Jose Mourinho beni aradığı zaman aslında çok fazla fırsat ve opsiyon vardı. O zamanlar Arabistan'da futbol oynuyordum ve benim adıma her şey yolundaydı. Jose Mourinho'nun benimle konuşması benim fikirlerimi aydınlattı, geliştirdi ve değiştirdi. Çünkü senelerdir şampiyonluğumuz yok ve benim oraya gidip Fenerbahçe'ye şampiyon olma konusunda yardımcı olmam gerek. Sonra taraftarlara baktım ve onların inanılmaz olduklarını gördüm. Sonra düşündüm ki oraya gideyim ve taraftarları mutlu etmeye çalışayım.

"MOURINHO'YU ÇOK SEVİYORUM"

Hocamızla birbirimize her zaman direkt olduk. Birbirimize ne hissediyorsak dürüst bir şekilde açıklıyoruz. Bunu da birbirimize karşı saygı içerisinde yapıyoruz. Onu çok seviyorum. Özellikle Fenerbahçe Akademisi'nde ve benim akademim de bulunan genç arkadaşlarıma yaptıklarını unutamam. Bu yaptığı şey birçok şeyden daha önemli benim için. Futbol dünyasında bunu yapmayacak birçok hoca var.

"AYRI DÜŞTÜĞÜMÜZ KONULAR OLABİLİR"

Buradan isim vermem doğru olmaz ama Jose Mourinho'nun yaptıklarını yapmayacak birçok hoca var. Yaptıkları benim için çok önemli ve değerli. Futbolun içinde tartışma yaşayabilirsiniz, ayrı düştüğünüz konular olabilir bunlar çok normal. Sonuç itibarıyla şunları söyleyebilirim ben hocama çok büyük bir sevgi ve saygı duyuyorum. Aynı şekilde geçmişte başardığı birçok şeye de çok büyük saygı duyuyorum. Umarım isteğimizi, arzularımızı birlikte gerçekleştirebiliriz ve sezonu en harika bir şekilde tamamlayabiliriz. Bizim için en önemlisi bu olacaktır.

"SOSYAL MEDYADA ÇOK FAZLA ŞEY YAZILIP ÇİZİLİYOR"

Taraftarlarımızı çok seviyorum. Buraya geldiğim zamandan itibaren bana inanılmaz şekilde destek oldular. Takım olarak iyi işler çıkaramadığımız zaman bile bize hep destek oldular. Bana göstermiş olduğu bu sevgi ve desteği sahaya çıktığım her an yaşıyorum ve hissediyorum. Sosyal medyada çok fazla şey yazılıp çiziliyor. Ben buradan orada yazılan her şeye inanmamaları gerektiğini taraftarlarımıza hatırlatmak istiyorum. Bunlara değil daha çok sahaya odaklanmamız gerekiyor.

"HERKES ŞAMPİYONLUĞU ÇOK İSTİYOR"

Hep birlikte hareket etmek ve bu şekilde bir şeyler yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bunlara odaklanmak çok daha önemli diye düşünüyorum. Ben baskıya alışık birisiyim bana bu dokunmaz. Hatta telefonu alıp bile bakmam ama bu takımı etkileyebilir. Taraftarlarımızın her zaman arkamızda olmalarını istiyorum. Takım olarak da bunu istiyoruz. Biz sonuna kadar mücadelemizi ortaya koyacağız. Burada bulunan herkes futbolcusundan aşçısına kadar şampiyonluğu çok istiyor ve çok çalışıyor.

"TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR"

Buraya sabah 08.00'de gelip akşam 21.00'de çıkan teknik heyetteki hocalarıma da 'sizin aileniz yok mu?' diye sorduğum zamanlar oluyor. Çünkü herkes çok çalışıyor. Ve bu durum her gün olan bir durum. Kolay bir şey değil bu olanlar ve herkesin hedefi şampiyonluğu kazanmak. Bu şampiyonluğu elde etmemiz için de taraftarlarımıza çok ama çok ihtiyacımız var. Elbette onları da anlıyorum Fenerbahçe için çok zor bir süreç oldu. Her ne kadar uzun süredir gelmeyen bir şampiyonluk olsa da taraftarlarımızdan destek istiyoruz. Bu takıma yardım edebilmek ve şampiyonluğu kazanmak sahada için en iyisini ortaya koyacağımdan eminim."