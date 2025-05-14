Biruni Üniversitesi Öğrencisi Muay Thai Türkiye Şampiyonu Oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Muay Thai Türkiye Şampiyonası, 4-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Şampiyonada, Biruni Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi 2. sınıf öğrencisi Muhammed Seyyid Mülayim, gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 214 sporcu, Antalya'nın Kemer Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, hem bireysel başarılarını hem de üniversitelerini temsil etmek için kıyasıya mücadele etti. Organizasyona 152 erkek ve 62 kadın sporcu katıldı. Dört gün süren müsabakalarda sporcular, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Finalde rakibini mağlup eden Muhammed Seyyid Mülayim, altın madalyayı kazanarak şampiyonluk elde etti.

Açılış törenine katılan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, organizasyonun önemine vurgu yaparak, tüm sporculara başarılar diledi.