Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası Didim'de yapıldı - Son Dakika
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Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası Didim'de yapıldı

27.03.2022 15:15
Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası Didim'de yapıldı

Türkiye Şampiyonası 3. Etap Didim Puanlı Bisiklet Yol Yarışları, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlendi.

Türkiye Şampiyonası 3. Etap Didim Puanlı Bisiklet Yol Yarışları, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlendi. Farklı kategorilerde iki gün süren yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle Türkiye Şampiyonası 3. Etap Didim Puanlı Yol Yarışları Didim'de gerçekleştirildi. Yıldız B, Yıldız A ve Genç kategorilerinin erkek ve bayan ile Master Erkek ve Kadınlar kategorileri olmak üzere Türkiye'nin bir çok il ve ilçesinden yaklaşık 400'e yakın sporcu yarışlara katıldı. İki gün süren yarışların ilk gününde sporcular Fevzi Paşa sahil kısmında başlayarak Söke- Akbük yolu üzerinden Denizköy kavşağına, kavşaktan dönerek Uslu Sitesi kavşağı üzerinde belirlenen güzergahta pedal çevirdi. İkinci günkü yarışlarda ise sporcular Apollon Tapınağı önünde başlayarak Abalı kavşağına kadar pedal çevirip, ardından Adnan Menderes Bulvarı üzerinden Selvi Caddesi'ne girerek yeniden Apollon Tapınağı'na dönen sporcular yarışı tamamladı.

Yarışlar sonunda tapınak önünde ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim İlçe Jandarma Komutanı M. Gani Solak, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Hamide Ercan, Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Kurucu ve AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı katıldı.

Yarışmalarda bireysel ve takım halinde ilk 3'e giren sporculara ilçe protokolü ve federasyon yetkililerince kupa ve madalyaları verildi.

Yarışlarla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Yusuf Hitit, Didim'de ilk kez yarışların düzenlendiğini ve lokasyonun da çok güzel olduğunu ifade ederek "Türkiye'nin bir çok yerinden yaklaşık 400'e yakın sporcu yarışlara katıldı. Burada dereceye giren sporcuları Milli takım hocalarımız değerlendirecek ve buna göre sporcularımız milli takımlarda yerini alacak" dedi. - AYDIN

Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası Didim'de yapıldı
Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası Didim'de yapıldı
Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası Didim'de yapıldı

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Bisiklet, Hisarcık, Türkiye, Didim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası Didim'de yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası Didim'de yapıldı - Son Dakika
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