Bisikletin kalbi, Bodrum'da atacak - Son Dakika
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Bisikletin kalbi, Bodrum'da atacak

09.05.2022 19:20
Bisikletin kalbi, Bodrum'da atacak

Bodrum Belediyesi'nin destekleri ile bu yıl 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo bisiklet yarışları 14 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'de Bodrum Kalesi önünden halk sürüşü startı ile başlayacak.

Bodrum Belediyesi'nin destekleri ile bu yıl 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo bisiklet yarışları 14 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'de Bodrum Kalesi önünden halk sürüşü startı ile başlayacak.

Bodrum Belediyesi'nin destekleri, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı ve Muğla Karya Gençlik ve Spor Kulübü Organizasyonu'nda 15 Mayıs 2022 tarihinde Kısa ve Uzun Parkur şeklinde gerçekleşecek. Uluslararası katılımlı bisiklet yol yarışı olan ve bu yıl 2.si düzenlenecek organizasyonun lansman toplantısı düzenlendi.

Bodrum Trafo Kafe'de gerçekleşen 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo bisiklet yarışı lansman toplantısına Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Corelli Bisiklet Genel Müdürü Uğur Kül, Yarış Direktörü Ali Sonay ve yarış organizatörü Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilci İlker Cömet ile basın mensupları katıldı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, toplantıda yaptığı konuşmada "Her bir faaliyet ilçemizin tanıtımı için bir gerekçe. Kalemizde bir etkinlik var. Doğada bir etkinlik var. 15 ülkeden gelecek, otellerimizde kalacak kişiler yaklaşık 1000 civarı sporcu gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla bizim destek vermemiz zaten görevimiz, mecburiyetimiz. Bunu yaparken keyif alarak yapıyoruz mecburiyetten dolayı olup da bir gönül sözümüz yok. İçerisinde bulunmak büyük bir gurur. Yardımcı olabilirsek, destek verebilirsek ne mutlu bize. İlçemizdeki her faaliyetten büyük keyif alıyoruz." dedi.

Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ise konuşmasında şunları söyledi;

"Küresel Salgın ardından küresel iklim krizi derken bunları da geldiğimiz noktada geride bırakıyoruz. Bodrum Belediyesi olarak, uzun zamandır, küresel iklim krizi ile ilgili yenilikçi fikirler ekseninde bir dizi farkındalık projeleri hayata geçiriyoruz. Granfondo Bisiklet Yarışları bu anlamda son derece önemli. Tarım ve Orman Bakanlığı, yanan ormanlarımıza farkındalık adına, "Can Olalım Ormana, Bisikletini de Al Gel Bodrum'a" sloganı ile 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo bisiklet yarışlarına destek verecek. Özellikle parkur seçimlerinde Bodrum'un kırsal bölgelerin de turizm alanlarının tanıtımı amaçlanırken, yarışlarda ormanlara da dikkat çekmesi hedefleniyor. Yarışmada ayrıca Junior Granfonda düzenlenecek. 4-6 yaş grubu çocuklara bisiklete alıştırmak ve sevdirmek için Belediye meydanından Bodrum Kalesi'ne kadar çocuklar için parkur düzenlenecek"

2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo bisiklet yarışında 15 ülkeden bisiklet yarışçısının katılacağı organizasyona katılım 12 Mayıs'a kadar devam edecek. 1000 yakın bisiklet tutkunlarının yarışlara katılacağı öngörülüyor.

68 kilometrelik Kısa Parkur, 15 Mayıs 2022 tarihinde saat 09.00'da Bodrum Belediyesi önünden başlayacak. Bodrum Kalesinden start alacak bisiklet tutkunları Güvercinlik, Meşelik, Mumcular, Pınarlıbelen ve Çamlık rotası ile 895m+ tırmanışın ardından, Bodrum Antik Tiyatro önünde yarış sona erecek.

108 kilometrelik Uzun Parkur, 15 Mayıs 2022 tarihinde saat 08: 30'da Bodrum Belediyesi önünden başlayacak. Yine Bodrum kalesinden start alacak bisiklet tutkunları, Güvercinlik, Ağaçlıhöyük, Mumcular, Pınarlıbelen ve Çamlık rotası ile 1300m+ tırmanışın ardından Bodrum Antik Tiyatro önünde yarış sona erecek. - MUĞLA

Bisikletin kalbi, Bodrum'da atacak
Bisikletin kalbi, Bodrum'da atacak
Bisikletin kalbi, Bodrum'da atacak
Bisikletin kalbi, Bodrum'da atacak
Bisikletin kalbi, Bodrum'da atacak
Bisikletin kalbi, Bodrum'da atacak

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Cumartesi, Bisiklet, Bodrum, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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