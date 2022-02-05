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Bitlis'te bilardo turnuvası sona erdi - Son Dakika

Bitlis'te bilardo turnuvası sona erdi

05.02.2022 12:21
Bitlis'te bilardo turnuvası sona erdi

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen '3 Bant Bilardo İl Birinciliği Turnuvası' sona erdi.

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen '3 Bant Bilardo İl Birinciliği Turnuvası' sona erdi.

Tatvan'da özel bir bilardo salonunda gerçekleştirilen turnuvaya 131 yarışmacı katıldı. Yoğun ilgi gören ve oldukça çekişmeli geçen turnuva sonunda Emre Dursun birinci olurken, Çetin Barak ikinci, Ali İleri üçüncü, Abdullah Yüzer ise dördüncülük elde etti. Müsabakalarda ilk yediye giren sporculara kupaları takdim edilirken, finale kalanların Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda, Bitlis'i temsil edecekleri ifade edildi.

Turnuvada il birincisi olan Emre Dursun, 131 sporcunun yer aldığı yarışmada, birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Mücadeleye müracaat etmiş bütün sporcuları tebrik ettiğini söyleyen Bitlis İl Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış ise turnuvanın centilmence geçtiğini dile getirerek, "Bilardonun güzelliğini de ayrı bir şekilde gördük. Bir sonraki yılda da tekrardan burada aynı şekilde buluşmak üzere hepinize hayırlı olsun diyorum" dedi.

Türkiye Bilardo Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Ali İleri de katılım sağlayan tüm sporculara teşekkür ederek, "Bilardo sporcu centilmen bir spordur. Bu doğrultuda hareket ettik. Kazanmak, ilimize bir şeyler katmak adına bu yola baş koyduk ve o uğurda elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapacağımızı belirtmek isterim. Turnuvada dereceye girenler nasip olursa Ankara'da Bitlis'i temsil edecekler. Ben kendilerine başarılar diliyorum" cümlelerine yer verdi.

Turnuvaya, Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS

Bitlis'te bilardo turnuvası sona erdi
Bitlis'te bilardo turnuvası sona erdi
Bitlis'te bilardo turnuvası sona erdi
Bitlis'te bilardo turnuvası sona erdi
Bitlis'te bilardo turnuvası sona erdi
Bitlis'te bilardo turnuvası sona erdi
Bitlis'te bilardo turnuvası sona erdi

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Türkiye, Bilardo, Tatvan, Bitlis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bitlis'te bilardo turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor


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